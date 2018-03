JAKARTA - Pidato Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell nampaknya membuat dolar Amerika Serikat (AS) semakin perkasa. Rupiah pun semakin terlibas ke level Rp13.800 per USD hari ini.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia naik 52 poin atau 0,38% menjadi Rp13.803 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.760-Rp13.817 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 55 poin atau 0,40% menjadi Rp13.793 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.738 per USD hingga Rp13.800 per USD.

Sekadar infrormasi, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,35% menjadi 90,648 pada akhir perdagangan. Dolar menguat didorong spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif tahun ini.

Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell mengatakan, meskipun terjadi volatilitas di pasar keuangan baru-baru ini, The Fed masih berencana untuk menaikkan suku bunga beberapa kali sepanjang 2018.

Dia mengatakan kepada para anggota parlemen pengurangan stimulus moneter akomodatif akan menopang pasar tenaga kerja yang kuat, sambil mendorong kembalinya inflasi menjadi 2%. Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral bisa menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali tahun ini, jika data ekonomi dan inflasi terus terbukti sehat.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2202 dari USD1,2236 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3769 dari USD1,3917 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7778 dari USD0,7797.

Dolar AS dibeli 106,72 yen Jepang, lebih rendah dari 107,39 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9442 franc Swiss dari 0,9389 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,2830 dolar Kanada dari 1,2752 dolar Kanada.

(mrt)