JAKARTA - Tren depresiasi Rupiah dinilai dapat mendatangkan investasi ke pasar saham domestik. Sebab, harga saham menjadi terbilang murah jika Rupiah mengalami pelemahan.

"Pasar modal sesuatu yang unik. Kalau rupiah melemah, maka orang asing yang belum berinvestasi di Indonesia akan tertarik. Karena, saham menjadi murah," ujar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio di BEI, Jumat (2/3/2018).

Tito melanjutkan, saham berdenominasi Rupiah yang masih murah oleh pemegang dolar AS, akan memicu arus dana asing atau capital inflow ke pasar modal. "Rupiah yang melemah membuka kesempatan masuk (investor asing) ke Indonesia. Saat ini (Rupiah) lagi murah. Kalau mempunyai dolar AS, maka sekarang bisa dapat (saham) lebih banyak," tegasnya.

Sekadar informasi, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka kembali melemah. Meski demikian, pagi ini Rupiah masih bertahan di bawah level Rp13.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.757 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah hari ini, berada di angka Rp13.733-Rp13.762 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 7 poin atau 0,05% menjadi Rp13.750 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.718 per USD hingga Rp13.750 per USD.

(mrt)