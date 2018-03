JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini dibuka menguat. Rupiah dibuka menguat bertahan di level Rp13.700-an per USD.

Melansir BLoomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 13 poin atau 0,09% menjadi Rp13.744 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah pagi ini, berada di angka Rp13.737-Rp13.754 per USD.

Riset Samuel Sekuritas mengatakan, dolar masih dalam bayang-bayang pelemahan terhadap mata uang utama negara lainnya. Pelemahan tersebut pasca ditetapkanya kenaikan tarif impor untuk alumunian dan baja.

"Kenaikan tarif ditakutkan investor akan mendorong inflasi domestik di AS dan menekan pertumbuhan ekonomi AS," kutip riset tersebut.

Sementara itu, Rupiah kemungkinan bergerak mendatar seiring minimnya sentimen positif terhadap rupiah dan masih dapat tekanan jual asing di pasar obligasi seiring naiknya US treasury yield. "Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.720 per USD- Rp13.760 per USD," kutip riset.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.735 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.733 per USD hingga Rp13.755 per USD.

(rzy)