JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa lebih stabil. Di mana posisi saat ini Rupiah bertahan pada level Rp13.700 per USD.



Pada sore ini, pukul 17.00 WIB, Rupiah terus tertekan hingga ke level Rp13.776 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 14 poin atau 0,10% ke level Rp13.776 per USD.

Adapun pergerakan Rupiah sore ini berada di kisaran Rp13.738 per USD-Rp13.790 per USD.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, untuk asumsi nilai tukar Rupiah memang agak sulit. Pasalnya, pergerakan nilai tukar Rupiah saat ini, lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, bukan karena faktor kebijakan pemerintah.



"Pengusaha lebih ke stabilisasi jangan turun naik terlalu dalam. Paling tidak kalau mau stay (Rp13.700 per USD) agak lama," ujarnya, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Sebenarnya, kata Rosan, turunnya nilai tukar Rupiah disambut baik oleh kalangan pengusaha yang bisnisnya berbasis ekspor. Akan tetapi, dia lebih berharap agar fluktuasi Rupiah tidak terlalu dalam.



"Kita sudah antisipasi, di dalam APBN kan berapa. Tapi kita tidak ingin lebih dari Rp14.000 per USD," tuturnya.





