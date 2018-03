JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Rupiah pagi ini berada di level Rp13.700-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.768 per USD. Mengawali pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.750 per USD-Rp13.771 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah mnguat 7 poin atau 0,05% menjadi Rp13.761 per USD. Dalam data Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.748 per USD hingga Rp13.770 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah perdebatan tentang pengenaan tarif impor baja dan alumunium yang sedang berlangsung di AS.

Kepala penasihat ekonomi Presiden Donald Trump Gary Cohn bisa meninggalkan pemerintahan jika tarif yang diajukan oleh presiden dilaksanakan, menurut laporan-laporan media.

Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif pada impor baja dan aluminium pekan lalu. Banyak yang khawatir bahwa tarif yang diusulkan akan meningkatkan prospek perang dagang dan merugikan ekonomi AS.

(rzy)