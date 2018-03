JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah pagi ini dekati Rp13.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.769 per USD. Mengawali pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.759 per USD-Rp13.776 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 8 poin atau 0,05% menjadi Rp13.770 per USD. Dalam data Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.755 per USD hingga Rp13.775 per USD.

Seperti diketahui, indeks dolar AS naik tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Gary Cohn, penasihat ekonomi utama Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundurkan diri dari jabatannya.

Cohn, seorang "globalis" di dalam Gedung Putih, telah melakukan upaya terakhir untuk menghentikan rencana tarif baru Trump pada impor baja dan aluminium.

Para analis mengatakan Cohn telah dilihat sebagai suara alasan di Gedung Putih yang tampaknya dalam kekacauan konstan dan dia menentang penerapan tarif. Kepergiannya menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang dalam waktu dekat.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,02% menjadi 89,645 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro tidak berubah dari angka hari sebelumnya sebesar USD1,2405 dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3894 dari USD1,3889 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7817 dari USD0,7819.

Dolar AS dibeli 106,08 yen Jepang, lebih rendah dari 106,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9436 franc Swiss dari 0,9406 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2927 dolar Kanada dari 1,2901 dolar Kanada.

