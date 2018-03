KOTA merupakan pilar kecil namun penting sebuah negara. Ketika kota tersebut maju dan semakin merata kemajuannya, maka negara tersebut juga akan terangkat kemakmuran penduduknya.

Berikut ini 10 kota terkaya di 2018 berdasarkan PDB (Product Domestic Brutto) per kapita.



SAN JOSE (Amerika Serikat/AS)

San Jose menempati daftar teratas kota terkaya di dunia pada 2018 dengan PDB per kapita sebesar USD111.364. Berada di bagian barat negara bagian California, San Jose terletak di selatan Teluk San Fransisco, dan merupakan kota terbesar dari Sillicon Valley. Daerah Silicon Valley sangat terkenal dengan industri IT / komputer program.



PARIS (Prancis)

Seperti ditunjukkan data, PDB per kapita Kota Paris pada 2016 adalah USD89.004. Disebut juga City of Lights, kini Paris menjadi salah satu kota paling banyak dikunjungi di Prancis. Atraksi terkenal disana termasuk Eiffel Tower, Champs Elysees, Louvre Museum, dan Arc de Triomphe. Industri terbesar kota ini adalah pariwisata, bisnis pakaian dari para desainer ternama dunia.



SAN FRANCISCO (AS)

PDB per kapita terakhir Kota San Francisco adalah USD86.830 pada 2016. Dengan tren masa lalu, diperkirakan bahwa nilai PDB per kapita San Fransisco akan mencapai USD92.393 pada 2021. Kota ini merupakan tujuan wisata yang besar serta rumah untuk beberapa pekerja teknologi terkaya di dunia. San Francisco merupakan tempat yang tepat untuk melakukan bisnis dengan balik modal yang besar



OSLO (Norwegia)

Menurut laporan OECD (organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi), PDB per kapita Oslo adalah tertinggi di Norwegia. PDB per kapita yang diukur terakhir adalah USD82.040, menjadi Oslo kota dengan PDB per kapita tertinggi ke-2 di dunia pada tahun 2013. Menurut riset UBS Bank, Oslo adalah kota termahal dunia pada 2010. Gaji rata-rata warga nomor empat tertinggi di dunia namun biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa lebih mahal ketimbang di belahan bumi lainnya.



STOCKHOLM (Swedia)

Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata PDB per kapita Stockholm pada 2018 diperkirakan adalah 2,33%. Selama periode 27 tahun, PDB per kapita Stockholm telah meningkat 18% di atas standar nasional. Tidak hanya terkenal sebagai kota budaya, media, politik, dan pusat ekonomi Swedia, kota ini salah satu kota terkemuka yang peduli dengan kelestarian lingkungannya.di belahan bumi lainnya.

SEATTLE (AS)

Seattle menempati urutan keenam dalam daftar 10 kota terkaya di dunia pada 2018 berdasarkan PDB per kapita. PDB per kapita salah satu kota termakmur di negeri Paman Sam ini diprediksi mencapai USD81.551 pada 2021. Kota yang masuk negara bagian Washington ini terletak di pantai barat utara benua Amerika dan berbatasan dengan lautan Pacific. Kota ini juga merupakan kantor pusat dua raksasa teknologi di AS, Microsoft dan Amazon.



BOSTON (AS)

PDB per kapita yang diukur terakhir Kota Boston adalah USD77.502 yakni pada 2016. Pada 2021 nanti PDB per kapita Boston diperkirakan akan menjadi USD82.092. Dibanding kota besar AS lainnya, Boston merupakan salah satu kota dengan penduduk terkaya. Dengan populasi sekitar 160.000, rata-rata penghasilan warganya USD600 juta.



PORTLAND (AS)

Mengingat tren masa lalu di Portland, diperkirakan PDB per kapita akan menjadi USD70.013 pada 2018. Kota ini berada di peringkat 9 dunia dengan nilai PDB per kapita terbesar pada 2016. Portland letaknya di bagian barat AS tepatnya di negara bagian Oregon. Kota ini memiliki luas wilayah 376,5 km.



HARTFORD (AS)

Pada 2016, PDB per kapita Hartford adalah USD66,278. Dengan tren masa lalu, diperkirakan PDB per kapita kota ini akan menjadi USD67.509 pada 2021. Hartford adalah ibu kota negara bagian Connecticut, AS. Kota ini terletak di Sungai Connecticut, dekat pusat negara bagian ini. Kota yang kental dengan nuansa klasiknya karena banyak bangunan-bangunan tua.



PERTH (Australia)

Kontribusi per kapita di Perth adalah tertinggi ke-2 di negara ini dan menjadikannya salah satu kota terkaya di Australia dan menempatkannya di salah satu 20 kota terkaya di dunia pada 2018 berdasarkan PDB per kapita. Perth adalah ibu kota Negara Bagian Australia Barat, negara bagian terbesar di Australia. Kota ini merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Australia dengan 2,02 juta jiwa (per 30 Juni 2014).



(Koran Sindo/Bobby Firmansyah)