MANADO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tertarik dengan kerja sama dengan Sulawesi Utara (Sulut) untuk sektor pariwisata dan pendidikan. Pengusaha Negeri Pam Sam itu pun diajak untuk mau berinvestasi di provinsi tersebut.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr mengungkapkan hal tersebut saat bertemu dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado. Donovan mengatakan ketertarikan AS berinvestasi dan akan mengundang para pengusaha menanamkan investasinya di Sulut. Dengan demikian kemitraan antara AS dan Sulut semakin kuat. Dalam pertemuan itu di sepakati adanya peningkatan kerja sama antara Sulut dan AS, mulai dari investasi pariwisata hingga pendidikan. Selain itu juga di sektor pembangkit listrik dan pengolahan sampah Donovan mengatakan sengaja menemui Olly menyampaikan untuk menyampaikan ke inginan AS tersebut.”Ini pertama kalinya saya berkunjung ke Sulut. Banyak hal yang telah saya pelajari di sini,” ucap Donovan.

Menurut Donovan, dia akan menindaklanjuti pertemuan dengan Olly. Bahkan saat kembali ke AS pada April nanti akan dipaparkan peluang investasi di Sulut kepada para pengusaha di negara adidaya itu. “April nanti saya ke AS bertemu dengan para pengusaha untuk memaparkan semua peluang bisnis di Sulut,” katanya. Untuk bidang pendidikan, Donovan berencana memberi peluang lebih besar pelajar Sulut yang dikirim kuliah ke AS. Besarnya peluang itu disebabkan kemudahan pengurusan administrasi. “Saat ini paling mudah untuk mendapatkan visa belajar. 97% pengajuan visa belajar disetujui pemerintah AS,” beber Donovan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey keinginan AS. Hal ini menunjukkan Sulut memang diminati para investor untuk berinvestasi, apalagi akan dipromosikan langsung oleh Duta Besar AS Donovan. “Kami berharap setelah kunjungan Donovan tak lama lagi Sulut jadi banjir investasi, “ ujar politisi senior PDI Per juangan ini. Sebelumnya Olly Dondokambey pada Rabu (7/3) juga menerima kunjungan kerja Duta Besar China Xiao Qian. Keduanya membahas sejumlah rencana kerja sama investasi serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.



Xiao juga mengapresiasi langkah Olly dalam memajukan sektor pariwisata Sulut. Tercatat ratusan ribu wisatawan China telah melakukan kunjungan wisata ke Provinsi Sulut.



