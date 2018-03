JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri acara Seafood Expo North America (SENA) di Boston, Amerika Serikat (AS).

Di acara tersebut, dia juga ikut meresmikan sekaligus berkunjung ke Paviliun Seafood Indonesia pada 11 sampai 13 Maret 2018 yang menyajikan produk ikan olahan dari Indonesia.

Selain Susi, acara tersebut juga dihadiri Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) untuk menyaksikan dan meresmikan penandatanganan Kontrak Bisnis antara Perum Perindo dengan 2 buyer AS, Harbor Seafood Inc. dengan nilai USD16,5 juta selama 1 tahun untuk memasok crab meat, frozen mix fish, cephalopod, serta dengan North Atlantic Inc. dengan nilai kontrak USD5.4 juta selama 1 tahun untuk memasok frozen mixfish.

 

"Mudah-mudahan, melalui acara ini produk perikanan Indonesia dapat dikenal dan berkembang di pasar internasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam caption di akun Instagram pribadinya.

Melaui postingan dari akun Instagram miliknya, banyak yang mengungkapkan kebanggaannya kepada hasil ikan laut di Indonesia yang semakin terkenal di negara luar.

@annis_ra Semangat bu susi...tetap majukan perikanan Indonesia di kancah Internasional

@yazz_9wen_ Amin Bu @susipudjiastuti115 semoga perikanan d Indonesia lebih maju lagi..dan nelayan Indonesia lebih baik lagi pendapatan nya...

@dtriyanthimaju terus perikanan Indonesia ya

(rzy)