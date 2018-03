JAKARTA - Nike Inc. telah salah satu pemasok sepatu dan pakaian olahraga terbesar di dunia. Didirikan oleh, Phil Knight, Nike telah dipakai banyak pelaku olahraga.

Knight yang pernah menjabat sebagai chairman dan chief executive officer, dijuluki "orang paling berkuasa dalam olahraga" oleh 'Sports Illustrated' meskipun Knight bukanlah olahragawan atau pemilik tim olahraga, namun pengaruhnya terhadap dunia olahraga sangat luar biasa.

Lahir dengan nama Philip Hampson Knight pada 24 Februari 1938, dia merupakan anak dari penerbit surat kabar William W. Knight, dan istrinya Lota.

Ayahnya adalah seorang bangsawan. Kendati demikian sang ayah mendorongnya untuk peduli. Dia menghadiri Cleveland High School di Portland. Dia suka berlari sejak usia muda dan merupakan anggota inti tim atletik.

Dia pergi ke University of Oregon (UO) di Eugene, di sana dia terus berlari dan bertemu dengan pelatih legendaris Bill Bowerman, yang melatihnya sebagai pelari jarak menengah. Knight pun menjalin persahabatan yang mendalam dan berarti dengan Bowerman. Dia lulus dengan gelar jurnalistik pada 1959.

Sayangnya, setelah lulus Knight malah bingung tentang masa depannya, bahkan tidak yakin dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Dia pun sempat mendaftar di militer dan menyelesaikan satu tahun pelayanan di sana.

Setelah itu, dia memutuskan untuk mendaftarkan diri di Graduate School of Business di Stanford University. Salah satu kursus yang dia pelajari adalah kelas bisnis kecil Frank Shallenberger yang menurutnya sangat menarik.

Saat mengerjakan sebuah tugas di mana para siswa harus menciptakan bisnis baru, Knight membuat blue print untuk bisnis sepatu olahraga. Dia menulis sebuah makalah berjudul 'Can Japanese Sports Shoes Do to German Sports Shoes?' dan menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menciptakan bisnis yang berhubungan dengan sepatu. Dia lulus dengan gelar MBA pada tahun 1962.

Dia memulai perjalanan keliling dunia setelah wisuda. Dia mengunjungi Jepang pada November 1962, dan menemukan sepatu lari merek Tiger yang diproduksi oleh Onitsuka Co. Knight sangat terkesan dengan kualitas tinggi dan biaya sepatu yang rendah, dan dengan cepat mendapatkan kontrak distribusi dengan perusahaan tersebut.

Sekembalinya ke Amerika, dia bekerja di sebuah kantor akuntan di Portland saat mengerjakan rencananya di sampingnya. Dia berkolaborasi dengan mantan pelatihnya, Bowerman, untuk membentuk kemitraan guna mendistribusikan sepatu di Amerika, dan dengan demikian perusahaan Blue Ribbon Sports lahir pada 1964.

Duo ini bekerja keras untuk membuat bisnis tumbuh dan dalam beberapa tahun ke depan mereka membuka toko ritel di Santa Monica, California, dan Eugene, Oregon. Perusahaan tampil dengan baik dan pada akhir 1960-an menghasilkan keuntungan yang baik.

Sayangnya, Knight dan Bowerman menghadapi beberapa ketidaksepakatan mengenai kontrak dengan Onitsaka pada 1971 dan memutuskan untuk memulai perusahaan mereka sendiri. Jeff Johnson, seorang teman Knight dan seorang karyawan Blue Ribbon Sports, menyarankan untuk menamai perusahaan baru "Nike" yakni dewi kemenangan bersayap Yunani.

Sebagai mantan atlet, Knight bercita-cita merancang produk yang akan digunakan atlit top dunia. Dia membuat kenalan dengan atlet trek Olimpiade, seperti pelari jarak jauh Steve Prefontaine, dengan harapan dia akan mempengaruhi orang lain untuk mencoba produknya. Model sepatu Nike, Cortez, memulai debutnya pada uji coba Olimpiade 1972 dan terbukti sangat menguntungkan. Keuntungan perusahaan tumbuh tinggi selama tahun-tahun berikutnya, dan pada tahun 1980 Nike telah merebut setengah dari pasar sepatu atletik. Knight menawarkan kesepakatan dukungan untuk superstar tenis John McEnroe, dan ini terbukti menjadi salah satu langkah pemasaran terbaiknya. Setelah McEnroe mulai memakai model Nike tertentu, penjualan model itu melonjak di bulan-bulan yang akan datang. Nike melihat pertumbuhan yang stabil sepanjang 1980an dan 1990an. Ketenaran perusahaan yang meningkat memungkinkan Knight untuk bersaing dengan olahragawan terkenal di dunia seperti Michael Jordan, Andre Agassi, Charles Barkley, dan Tiger Woods untuk mendapatkan dukungan. Pada 1990-an, Nike memperluas bisnisnya dan bercabang menjadi pakaian hoki, golf, dan sepak bola. Strategi ekspansi agresif mereka terbayar dan perusahaan menikmati lebih dari USD10 miliar dalam penjualan tahunan sebelum tahun 1999. Knight Knight mengundurkan diri sebagai CEO Nike pada November 2004 meskipun dia melanjutkan sebagai ketua dewan pengurus. Dia mengumumkan pada Juni 2015 bahwa dia mengundurkan diri sebagai ketua perusahaan.