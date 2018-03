JAKARTA – Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keppres tersebut akan digunakan untuk menentukan hari libur lebaran 2018 untuk PNS.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, rancangan Keppres yang mengatur cuti lebaran tahun ini sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Diharapkan Keppres tersebut bisa segera ditanda tangani cuti bersama lebaran 2018 untuk PNS bisa segera ditetapkan.

“Rancangan Keppres mengenai cuti bersama bagi PNS tahun 2018 sudah kami serahkan kepada Presiden,” ujarnya dikutip dari halaman Kemenpan-RB, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Apalagi lanjut Rini, hari raya Idul Fitri (Lebaran) sudah semakin dekat, sehingga aturan tersebut perlu segera diterapkan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan PNS untuk mempersiapkan diri bagi yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman (mudik).

“Lebaran tahun 2018 semakin dekat. Jauh-jauh hari, masyarakat sudah disibukkan untuk mencari tiket mudik agar dapat merayakan libur Lebaran bersama keluarga di kampung halaman,” ucapnya.

Sebagai informasi, seperti dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, tanggal cuti dan libur lebaran 2018 ditentukan melalui keputusan tiga Menteri, yakni Menteri PANRB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan Bersama dimaksud adalah SKB No. 707/2017, No. 256/2017, dan No. 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Sejauh ini, SKB tiga Menteri itu, selain berlaku bagi pegawai swasta, TNI, dan POLRI , juga berlaku bagi PNS. Namun mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Untuk itu, Kementerian PANRB menyusun rancangan Keppres tersebut.

Hal itu tidak lepas dari libur lebaran dan cuti bersama 2018 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tersebut.

“Keppres tidak mencabut SKB tiga Menteri, karena Keppres itu hanya berlaku bagi PNS. Libur dan cuti bersama 2018 untuk pegawai swasta, TNI, dan POLRI tetap mengacu pada SKB Tiga Menteri, sebanyak 21 hari, terdiri dari 16 hari libur nasional tahun 2018, dan 5 hari cuti bersama,” jelasnya. (gir)

(rhs)