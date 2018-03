AKIBAT nilai rupiah yang akhir-akhir sedang melemah, sebagian pihak mulai merasa khawatir atas dampaknya, termasuk dalam hal utang luar negeri (ULN).

Me mang seandainya harga ru piah masih konstan, jumlah utang kita masih saja tetap be sar dan setiap tahunnya terus tumbuh. Berhubung ada pe nurunan nilai tukar rupiah, secara otomatis kurs utang kita juga ikut-ikut melambung (khu sus nya ULN). Bisa ditebak hasilnya, ber bagai pendapat terus meng gelinding liar. Lagi-lagi kita akan dengan mudah bertemu ber ba gai macam rupa perdebatan karena hingga saat ini kebijakan utang masih bersifat para dok sal. Lan - tas bagaimana cara yang paling arif untuk menanggapi kondisi yang ada?

Latar Belakang Utang

Memang tidak mudah bagi kita untuk menyimpulkan ba - gaimana sebaiknya “memperlakukan” kebijakan utang, khususnya yang berasal dari pemodal luar negeri. Di luar usaha untuk meningkatkan ke mampuan pembiayaan pembangunan, utang juga memiliki dimensi lain yang pada akhirnya membuat pandangan para ekonom serasa terbelah. Ada yang sependapat, ada juga yang tidak sep endapat. Sebagaimana dikutip dari APBN kita yang dirilis Kementerian Keuangan, total utang pemerintah per akhir Februari 2018 sudah mencapai Rp4.034,8 triliun atau setara dengan rasio 29,24% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Jika dibandingkan dengan besaran di pengujung 2017, tampak adanya kenaikan sebesar Rp96,4 triliun. Utangutang itu sedianya akan digunakan salah satunya untuk membiayai berbagai program pemerintah terkait dengan bidang struktural dan sektoral seperti bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Dari sisi penerimaan APBN, praktis kita memang tidak bisa menghindari jeratan utang. Se - tiap tahun kita selalu mengalami defisit, bahkan sejak nota keuangan APBN diketok be berapa bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi bisa di bilang utang adalah sebuah keniscayaan.

Mengapa demikian? Se - cara konseptual, pemerintah senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Kebutuhan pem ba - ngunan dinilai cukup besar. Akan tetapi anggaran yang kita miliki dari hasil pajak dan pe - nerimaan nonpajak cenderung timpang bila dibandingkan de - ngan alokasi yang semestinya disediakan. Tax ratio kita masih tertahan di kisaran 10,8%. Ada pun menurut International Monetary Fund (IMF), tax ratio di suatu negara idealnya minimal 12,5%. Kita tidak bisa me nyalahkan pemerintah secara sepihak atas rendahnya tax ratio karena masyarakat sendiri juga bisa ikut “berdosa” jika terlibat dalam praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Se ha rus nya hasil-hasil program tax am nesty yang lalu dan berlakunya kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI) bisa ba nyak membantu peme - rintah un tuk meningkatkan kepa tuh an pajak (tax com pliance) dan memperbesar tax ratio. Tahun ini pemerintah menargetkan adanya defisit fiskal sebesar Rp325,94 triliun yang kemungkinan akan ditutupi dari hasil utang. Misalnya tidak berutang, pemerintah mungkin bisa saja memangkas sebagian target belanja publiknya. Namun risikonya akan banyak target pembangunan yang ter - bengkalai karena anggaran yang disediakan tidaklah cukup dengan total pembiayaannya. Alasan inilah yang sering kali disampaikan pemerintah untuk mengatasi gejolak publik.

Daya tarik utang lainnya adalah penawaran dari kreditor yang dianggap memberikan banyak keuntungan seperti adanya alih teknologi serta sharing knowledge dan expertises. Selain menyampaikan soal urgensi dan daya tarik utang, pemerintah juga berusaha mem perkuat alibinya dengan membandingkan rasio utang kita dengan negara-negara lain. Memang sebagian negara tetangga dan beberapa negara maju memiliki rasio utang yang lebih besar daripada Indonesia. Tapi apa makna sesungguhnya yang hendak disampaikan kepada masyarakat? Apakah dengan rasio yang lebih rendah membuat pengelolaan keuangan negara kita seakan-akan men jadi lebih baik daripada negara-negara tersebut? Belum ten tu demikian. Masyarakat mungkin akan lebih tenang jika keuangan yang diterima dari utang betul-betul memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat ketim - bang sekadar bermain-main dengan angka rasio utang.

Fokus Kebijakan

Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan pemerintah agar opini publik tidak salah arah? Pertama, perlu ada pencermatan yang lebih mendalam lagi terkait dengan program prioritas pemerintah. Khusus program-program yang sudah masuk di dalam RPJMN 2015- 2019 atau yang sering kali disebut sebagai RPJMN Na wa - cita, ada baiknya jika pemerintah tetap mempertahankan untuk te rus dilaksanakan. Jika pe me rin tah pada akhirnya memilih untuk menurunkan, meng ge ser, atau bahkan men - coret pro gram-program yang semes tinya sudah menjadi prioritas, da lam pandangan penulis jus tru itu yang patut disayangkan.

Karena akibatnya akan men dorong tidak tercapainya target pembangunan yang telah di canangkan. Maka untuk alasan pembangunan, kebijakan utang menurut penulis masih bisa ditoleransi jika pelaksanaannya memper timbangkan adanya urgensi yang harus segera dipenuhi. Kedua, harapan tersedianya pembiayaan di luar penerimaan pajak/nonpajak dan/atau utang masih sangat terbuka jika pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan pem bia yaan altenatif seperti program Ke mitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dan/atau Kemitraan Pe me rintah-Badan Usaha (KPBU). Keuntungan dari pem biayaan alternatif adalah pemerintah tidak perlu berpikir sendirian untuk menyediakan dana pem - bangunan.

Ibaratnya ada semacam gotong-royong (share risk) antara pemerintah dan pihak swasta/badan usaha untuk menyelenggarakan pembangunan. Selain itu pemerintah juga tidak perlu terus-terusan menambal defisit dengan utang. Program-program tersebut pada umumnya dapat dijalankan pada jenis-jenis pembangunan yang sifatnya profitable seperti pada pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan berbagai jenis layanan berbayar lainnya. Namun ada tembok besar yang harus segera dituntaskan pemerintah di dalamnya. Biaya transaksi sebagai biaya tambahan yang harus ditanggung pihak operator di luar biaya operasional terhitung malah begitu tinggi. Kita lihat saja dari besaran incremental capital output ratio (ICOR) yang kecen - derungannya terus meningkat.

Hitung-hitungan penulis berdasarkan data PDB Indonesia 2017, nilai ICOR kita pada tahun 2017 sudah mencapai 6,75% atau meningkat 0,02% bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih 6,73%. Ni lain ICOR menjadi sebuah refleksi tingkat efisiensi investasi di sebuah wilayah/negara. Sema kin besar angka ICOR menunjukkan bahwa perangkat investasi di wilayah/negara tersebut semakin tidak efisien. Penyebabnya bisa karena faktor birokrasi, regulasi, korupsi, atau iklim investasi dari ling - kungan sosial politik yang kurang mendukung di wilayah tersebut.

Sebab pembiayaan alternatif menjadi sebuah ha rapan besar. Ketiga, segala sumber daya keuangan baik itu dari sisi pe nerimaan maupun belanja harus dipastikan dapat dikelola secara prudent, efektif, dan efi sien. Pru dent dimaknai se bagai se - buah kehati-hatian agar se tiap ke bi jakan tidak menjadi sia-sia atau bahkan bencana di masa men da tang. Efektif ber arti bahwa kebijakan yang di rancang sudah sesuai dengan rencana yang di ca nangkan. Ada pun efisien da pat dipahami sebagai penge lo laan yang ber biaya murah (he mat), tetapi ti dak sampai ikut mengurangi realisasi dari se buah target. Yang perlu pe me - rintah terus ingat-ingat ialah bahwa hu bungan antara pe ne - rimaan ne gara dan belanja bersifat re si pro kal.

Target pajak sa ngat mungkin tercapai jika belanja pemerintah mampu meng ang kat kondisi ekonomi rumah tang ga menjadi lebih baik. Semakin banyak orang yang hidup nya makmur dan sejahtera, dengan pendapatan di atas peng hasilan tidak kena pa jak (PTKP), target pemerintah un tuk bisa hidup mandiri dengan mengandalkan penerima an pa jak (tanpa terus menam bah utang) bisa sangat mungkin terwujud. Karena itu ada baik nya jika belanja pemerintah bisa terus terarah pada kebijakan yang mampu menghasilkan per tumbuhan ekonomi yang pro gresif, inflasi yang terken da li, perluasan lapangan pe ker ja an, serta ekspor barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi.

Persoalan Kemiskinan Pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti pada perspektif bagaimana caranya untuk sekadar mendapatkan dan/atau menghabiskan ang - gar an belanja. Persoalan ter se - but lebih tepatnya diposisikan sebagai outcome karena masih ada dimensi lanjutan sebagai hasil (output ) atas kebijakankebijakan anggaran yang di laku kan pemerintah. Di Indo ne - sia, target dari APBN biasanya dikaitkan dengan asumsi ma - kro ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, serta penanganan ketimpangan dan kemiskinan. Nah, di antara berbagai asumsi tersebut, persoalan kemiskinan bisa dika takan sebagai target yang da - pat dianggap sebagai produk betul-betul paling akhir dari rentetanoutput. Logika seder nanya bisa dibilang apa pun ke bi - jakan yang ditempuh pe me rintah muaranya adalah mengentaskan jumlah penduduk miskin di wilayah kekuasaannya. Kemiskinan merupakan satu contoh problematika yang harus ditanggung pemerintah. Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan care terhadap kemiskinan. Pemerintah bisa dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk segera menyelesaikannya. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kebijakan utang yang akhir-akhir ini jumlahnya kian menggelembung. Penulis lantas membayangkan bahwa jumlah utang yang besar ini seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan utang (dengan segala risikonya) memang sebaiknya dikelola un - tuk mendongkrak produkti vi - tas dalam negeri. Para pen duduk miskin juga akan lebih baik lagi jika ikut menikmati hasil utang dengan fasilitas pro - gram-program pemerintah yang menunjang perbaikan taraf hidupnya. Jadi secara umum utang yang lebih tinggi memang su - dah sepantasnya berpengaruh lebih positif lagi pada program penanganan kemiskinan. Catatannya, dana pinjaman tersebut harus diarahkan pada sektor-sektor produktif, tidak sekadar “memanjakan” penduduk miskin sehingga tidak menyelesaikan inti persoalan. Kun ci utama mengatasi persoal an kemiskinan adalah dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui programpro gram yang mendorong produktivitas. Misalnya program kredit modal, subsidi energi un - tuk produksi, pengem bangan keterampilan dan vokasi, serta fasilitas peningkatan daya saing. Andaikata penduduk mis kin serta masyarakat yang ting kat perekonomiannya sedikit di atas garis kemiskinan mampu diangkat harkat martabatnya, mungkin gejolak mengenai utang akan lambat laun mampu segera diredam. Karena publik akan menyaksikan sendiri ba gaimana kre dibilitas pemerintah di dalam pengelolaan ke uangan negara. Selain itu de ngan bertambahnya jumlah pen duduk yang sejahtera, pemerintah juga akan diun tung kan dengan adanya peluang un tuk mengekstensifikasi (mem perluas) basis pajak se hingga akan semakin banyak pe ma suk an bagi negara untuk meng akselerasi pembangunan. Semoga! Candra Fajri Ananda Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya