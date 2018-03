JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar Rp200 per liter menjadi Rp7.800 per liter dari harga sebelumnya Rp7.600 per liter.

Dengan kenaikan ini, setidaknya Pertamina sudah menyesuaikan harga Pertalite sebanyak dua kali dalam kurun waktu 3 bulan. Akan tetapi, besaran kenaikan Pertalite ini berbeda-beda tiap daerah, ada yang Rp150 per liter dan Rp200 per liter

External Communication Manager Pertamina Arya Paramita mengatakan, penyesuaian harga BBM jenis Pertalite merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dan pada saat bersamaan nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Lalu daerah mana yang harga Pertalitenya paling mahal?

Dalam daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) yang dikutip Okezone, Jakarta, Sabtu (24/3/2018), setidaknya ada dua daerah yang menjual harga Pertalite paling mahal, yakni di Provinsi Riau sebesar Rp8.150 per liter dan di Kepulauan Riau Rp8.150 per liter.

Selain itu, ada juga harga Pertalite dibanderol Rp8.000 per liter, yakni di Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sedangkan untuk harga Pertalite sebesar Rp7.600 per liter ada di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

(dni)