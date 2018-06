JAKARTA - PT Royalindo Expoduta (Royalindo Convention International) , resmi bergabung dengan The World PCO Alliance (Aliansi Professional Congress Organizer –PCO Dunia). Royalindo merupakan perusahaan penyelenggara kegiatan pertemuan, kongres dan konvensi, pameran, perjalanan insentif, dan special event (MICE) terkemuka di Indonesia.

Bergabungnya perusahaan asal dan satu-satunya dari Indonesia ini diumumkan secara resmi dalam Annual General Meeting The World PCO Alliance di Messe Frankfurt , Jerman pada 18 Mei 2018 lalu atau bersamaan dengan penutupan kegiatan IMEX (International Meeting Exhibition), pameran penting di bidang MICE yang diikuti 150 negara.

Presiden The World PCO Alliance Gregg Talley dalam pernyataannya mengaku gembira dengan bergabungnya Royalindo, dan menyebut Royalindo berkembang menjadi semakin kuat secara internasional.

“The World PCO Alliance gembira dengan bergabungnya Royalindo. Misi kami adalah memberikan solusi terbaik bagi klien di seluruh dunia, dan dengan Royalindo, jangkauan internasional kini semakin kuat,” kata Gregg Talley, Jumat (22/6/2018).

Berdiri tahun 1989 atau 29 tahun, Royalindo Convention International telah menyelenggarakan ratusan konferensi, perjalanan insentif, pameran dan special event, baik terkait pemerintahan, perusahaan swasta, asosiasi dan NGO. Di antaranya pertemuan yang terkait dengan United Nations, World Tourism Organization, APEC CEO Summit, 18th ASEAN Summit, World Islamic Economic Forum, International Sustainable Finance Forum, Indian Ocean Rim Association, Pacific Army Chief Conference, Asian-African Business Summit, World Culture Forum, World Aquaculture, World/Asian/ASEAN Parliamentary meeting, Intergovernmental Panel On Climate Change, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, Infrastructure Summit, Bali Democracy Forum, Jakarta International Defence Dialogue, dan lainnya.

Presiden & CEO Royalindo Reza Abdullah mengatakan, bergabungnya Royalindo ke World PCO Alliance merupakan upaya untuk memperluas pencapaian level baru bisnis MICE di Indonesia maupun dalam konteks global. Hal itu juga untuk memperluas jangkauan jaringan dalam kerangka memajukan industri MICE Indonesia.

“Saya senang dan merasa terhormat untuk bergabung dengan World PCO Alliance dan berharap dapat bekerja sama dengan sesama anggota Aliansi untuk mencapai level baru Bisnis MICE di Indonesia,” kata Reza Abdullah.

Reza Abdullah kini juga aktif di sejumlah asosiasi MICE internasional, regional maupun nasional, seperti the Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), the Indonesia Exhibition Companies Association (IECA), the Asian Federation of Exhibition and Convention Association (AFECA), and the International Congress and Convention Association (ICCA).

Royalindo Convention International dikenal dengan visinya yang kuat untuk menjadi salah satu perusahaan PCO terbaik bertaraf internasional, dengan komitmen pemberian layanan berkualitas, satu atap atau terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi suksesnya kegiatan pertemuan. Kesuksesan perusahaan ini didukung tim sumber daya manusia yang berpengalaman menangani setiap detail pekerjaan, serta dukungan dukungan perlengkapan dan teknologi pertemuan yang terbaik saat ini.

Sementara itu, The World PCO Alliance didirikan tahun 2009 mendorong kepemimpinan dalam manajemen pertemuan melalui pertemuan yang efektif dan efisien di seluruh dunia. Mandat Aliansi mencakup pertukaran pendidikan, teknologi, dan informasi lainnya untuk keuntungan bersama, dan memastikan promosi global yang efektif dari event kliennya. Organisasi ini memiliki 21 anggota yaitu PCO terpilih dan berkualitas dalam meeting industry dari seluruh dunia.

