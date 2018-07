JAKARTA - Perkembangan teknologi yang pesat teruatama di bidang internet telah membuka berbagai macam peluang dan profesi IT. Bidang yang dulunya kurang diminati, mendadak menjadi sebuah industri besar dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Profesi di bidang IT menjadi salah satu profesi impian dengan gaji yang cukup tinggi. Berikut ini adalah beberapa profesi IT yang cukup banyak dicari oleh industri saat ini di Indonesia

iOS/Android Developer

Seiring perkembangan dunia smartphone yang semakin canggih, posisi ini menjadi salah satu profesi yang cukup banyak dicari. Menjadi seorang iOS/Android Developer berarti Anda harus menciptakan atau membuat aplikasi yang bisa digunakan dalam smartphone tersebut.

Aplikasi ini tentunya bisa digunakan atau dijual oleh perusahaan ataupun perorangan. Gaji awal untuk posisi ini rata-rata sebesar enam juta rupiah.

Front & Back End Developer

Sering mengunjungi berbagai macam situs dengan fitur dan tampilan yang sangat ciamik? Bial iya, maka keduanya merupakan hasil karya dari kedua profesi ini.

Front end developer bertugas untuk memastikan tampilan dan fitur yang bisa diakses user berjalan sebagaimana mestinya. Sementara back end bertugas di belakang layar memastikan fungsi fitur berjalan lancar menuju sistem atau database yang digunakan oleh situs tersebut.

Karena fungsinya kedua profesi ini terkadang mirip-mirip, di beberapa perusahaan lebih senang menggunakan Full Stack Developer yang mampu mengerjakan dua fungsi ini. Untuk gaji awal dari profesi ini biasanya berkisar antara 5-6 juta per bulan.

Network Engineer

Bila kalian tidak terlalu senang berkutat dengan urusan membuat coding dan juga software, maka Network Engineer bisa menjadi pilihan. Profesi ini sebagian besar berhubungan dengan jaringan layanan jaringan yang digunakan oleh perusahaan agar setiap perangkat bisa terhubung satu sama lain.

Bagian ini juga bertanggung jawab untuk memastikan layanan jaringan untuk produk tidak terputus sehingga user bisa tetap mengakses produk yang ditawarkan. Gaji awal untuk posisi ini berada di angka 4-5 juta.

Software Developer

Bagian ini memiliki fungsi untuk membuat berbagai macam software untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Fungsi software developer bisa dibilang cukup penting karena tanpa software tentunya komputer secanggih apapun tidak bisa digunakan.

Untuk profesi ini biasanya banyak dibutuhkan di perusahaan IT maupun non IT, tetapi tentunya kebutuhan dan spesialisasinya akan berbeda. Standar awal gaji posisi ini juga masih berada dalam range 4-5 juta.

Database Administrator

Seiring berkembangnya penggunaan software ERP, kebutuhan akan seorang DBA juga semakin bertambah. Database Administrator memiliki tanggung jawab untuk memastikan alur data perusahaa, keamanan data serta business process berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Gaji untuk tingkat pemula berada di angka 4 juta rupiah, tetapi bila Anda memiliki sertifikasi resmi tentunya tidak sulit bisa negosiasi mengenai hal ini.

(rhs)