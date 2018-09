JAKARTA - Pelaku toko online (e-commerce) memprediksi, puncak kejayaan sektor e-commerce akan terjadi dalam waktu dua hingga tiga tahun lagi. Sebab, masih banyak wilayah di Indonesia yang baru mengenal e-commerce saat ini.

Chief Marketing Officer Lazada Achmad Alkatiri menuturkan, daerah yang baru mengenal tren belanja online ini, menjadi potensi bagi pelaku e-commerce untuk menjaring pasar lebih luas lagi.

"The next maybe couple of years, two years, three years itu baru kemudian kita masuk ke puncak e-commerce di Indonesia," kata dia di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dia melanjutkan, perkembangan e-commerce di Indonesia telah dimulai sejak 2012 silam. Mulai dari belanja online lewat desktop, kini 90% transaksi pembelian di e-commerce melalui smartphone.

"Sekarang belum puncaknya, kalau misalnya dilihat masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih e-commerce merupakan hal baru bagi mereka. Jadi kalau dibilang masanya sudah lewat, salah sih," tukas dia.

 

