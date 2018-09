JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (12/9/2018) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 7 poin atau 0,05% ke level Rp14.850 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.847 per USD-Rp14.850 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 2 poin atau 0,01% menjadi Rp14.850 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.820 per USD hingga Rp14.852 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves menilai, langkah pemerintah dalam menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah sudah tepat. Nilai tukar Rupiah akhir-akhir ini memang cukup tertekan akibat sentimen ekonomi global. Hingga saat ini, Rupiah parkir di level Rp14.800-an.

"Saya pikir tanggapan pemerintah telah sangat baik, dalam arti bahwa pemerintah bekerja sama dengan bank sentral," kata di di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 10 September 2018.

Rodrigo juga mengatakan, pemerintah sangat tepat jika memperbaiki defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Dua hal tersebut dinilai bisa memperbaiki nilai tukar Rupiah.

"Saya pikir mereka respon mereka sangat dipercaya, dan pendekatannya yang sangat baik untuk mengendalikan apa yang terjadi," kata Rodrigo.

(dni)