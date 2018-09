JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat dan menjauhi level Rp14.900-an per USD. Rupiah pagi ini berada di level Rp14.700-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (13/9/2018) pukul 09.09 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 47,5 poin atau 0,32% ke level Rp14.785 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.784 per USD-Rp14.810 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah menguat 20 poin atau 0,13% menjadi Rp14.800 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.770 per USD hingga Rp14.800 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu 12 September 2018 waktu setempat karena investor mencerna laporan Beige Book dari Federal Reserve AS yang baru dirilis.

Menurut Beige Book yang dirilis pada sore hari, laporan dari seluruh Distrik Federal Reserve, menyatakan bahwa ekonomi AS berkembang pada kecepatan moderat hingga akhir Agustus.

Bisnis-bisnis pada umumnya tetap optimis tentang prospek jangka pendek, meskipun sebagian besar Distrik mencatat kekhawatiran dan ketidakpastian tentang ketegangan perdagangan, kata Beige Book.

Sejumlah Distrik mencatat bahwa kekhawatiran tersebut telah mendorong beberapa bisnis untuk mengurangi atau menunda investasi modal mereka.

Di sisi ekonomi, Indeks Harga Produsen untuk permintaan akhir turun 0,1% pada Agustus, disesuaikan secara musiman, berlawanan dengan konsensus pasar untuk kenaikan 0,2%, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.

(dni)