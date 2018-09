JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali terperosok. Rupiah kembali ke level Rp14.900-an setelah kemarin berhasil bertahan di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (18/9/2018) pukul 09.31 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 39 poin atau 0,26% ke level Rp14.919 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.897 per USD-Rp14.919 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 47 poin atau 0,32% ke level Rp14.917 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.835 per USD hingga Rp14.917 per USD.

Rupiah gagal ambil peluang dari pelemahan dolar. Indeks dolar AS mengalami penurunan lebih dari 0,4% pada penutupan perdagangan Senin 17 September 2018. Investor semakin khawatir atas eskalasi sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Indeks dolar AS menyaksikan penurunan besar dalam sesi sore pada hari Senin. Pemerintah AS diperkirakan akan membuat pengumuman tentang perdagangan dengan China pada Senin malam mungkin dengan pengenaan tarif baru, menurut Presiden Donald Trump.

Melansir Xinhua, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,45% menjadi 94,4990 di akhir perdagangan.

(kmj)