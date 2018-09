JAKARTA - The US Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) atau para gabungan pengusaha Amerika Serikat menggelar konferensi tahunan yang membahas tentang peluang bisnis di Indonesia dalam acara US-Indonesia Investment Summit.

Iklim bisnis Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, namun perlu meningkatkan laju reformasi ekonominya. Dalam acara ini, para pemimpin sektor swasta Amerika Serikat (AS), berdiskusi dengan kabinet pemerintah Indonesia untuk mengenal iklim bisnis Indonesia terkini.

Senior Vice US Chamber of Commerce untuk Asia Charles Freeman mengatakan, pihaknya dan pengusaha Amerika Serikat lainnya saat ini berpeluang besar melakukan investasi di Indonesia yang didorong oleh reformasi regulasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah telah menempatkan fokus dengan benar, seperti mengurangi regulasi untuk mendorong peluang investasi baru. Namun banyak dari peluang-peluang tersebut tidak akan dapat diwujudkan, jika pemerintah tidak bergerak secepatnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investasi asing dengan menciptakan kepastian hukum," kata Charles di hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr menekankan komitmen Amerika Serikat untuk terus menjalin kerja sama ekonomi dengan Indonesia dan wilayah Indo-Pacifik.

"Amerika Serikat ingin berkontribusi kepada kesejahteraan Indonesia melalui kemitraan dengan sektor swasta yang terbangun dari perdagangan yang adil dan saling timbal balik, lingkungan investasi yang terbuka, perjanjian antar negara yang transparan dan konektivitas yang lebih baik," ungkapnya.

Terlihat pada acara tersebut, beberapa menteri turut hadir, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

