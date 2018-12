JAKARTA – Kesuksesan tidak ada yang instan. Begitu juga dengan kesuksesan seorang Bill Gates.

Bill Gates bisa sukses seperti sekarang dengan begitu banyak proses dan kebiasaan-kebiasaan yang dipegang teguh dalam hidupnya, salah satunya rutin membaca buku. Di penghujung tahun 2018, Bill Gates mengeluarkan lima daftar buku terbaik yang dia baca tahun ini.

Hampir semua orang tahu, bahwa Bill Gates merupakan seorang pengembang Microsoft sejak tahun 1975 hingga saat ini. Tidak hanya sukses dalam pengembangan Microsoft, Gates juga masuk ke dalam orang terkaya kedua versi majalah Forbes. Dibalik kesuksesannya itu, Bill Gates mengaku sangat suka membaca buku.

Tahun ini Gates menuturkan rekomendasi bukunya sangat elektik, karena ada buku tentang meditasi dan peperangan modern. Setiap tahun Gates membaca sekitar 50 buku. Kemudian secara teratur ia membuat saran dan memberikan ulasan tentang buku favoritnya.

Berikut 5 buku favorit Bill Gates tahun ini, dirangkum dari Forbes, Kamis (6/12/2018):

1. Educated, penulis Tara Westove

Buku ini ditulis oleh seseorang yang tidak pernah sekolah hingga usia 17 tahun, karena orangtuanya melarangnya untuk sekolah. Namun akhirnya Westover tetap melanjutkan sekolah dan mendapatkan gelar Ph.D. (Dokter Filsafat) dari Universitas Cambridge. Gates menyatakan bahwa ia tersentuh dengan semangatnya yang kuat untuk belajar.

2. Army of None, penulis Paul Scharre

Penulis buku ini ahli dalam pertahanan Pentagon, melihat implikasinya dalam memberikan wewenang untuk membuat keputusan hidup atau mati dalam peperangan. Buku ini menceritakan tentang manusia yang tidak boleh dikeluarkan dalam medan perang.

“Topik dalam buku ini sangat rumit, tetapi Scharre memberikan penjelasan yang sangat jelas dan menyajikan pro dan kontra dari sebuah peperangan,” tulis Gates.

3. Bad Blood, penulis John Carreyrou

Buku ini memetakan kebangkitan dan kejatuhan Silicon Valley darling Elizabeth Holmes dan perusahaannya yaitu Theranos, yang berjanji akan menyederhanakan dan mempercepat teknologi tes darah. Perusahaan yang menarik investasi profil tinggi dari Rupert Murdoch, Larry Ellison dan yang lainnya ini akhirnya memperoleh penilaian lebih dari USD9 miliar. Namun Holmes memiliki rahasia yang tidak diketahui banyak orang, yaitu teknologinya tidak berhasil.

“Beberapa teman saya merekomendasikan buku yang satu ini kepada saya. Ceritanya bahkan lebih gila dari yang saya duga, dan saya tidak bisa melepaskan buku ini begitu saya mulai membacanya,” ujarnya

4. 21 Lessons for the 21st Century, penulis Yuval Noah Harari

Buku ini tentang pertanyaan dan jawaban dari beberapa pertanyaan yang paling penting pada hari itu, seperti bagaimana komputer dan robot mengubah arti menjadi manusia, dan bagaimana kita meghadapi epidemi berita palsu. Gates menganggap ini sebagai penawar bagi kita yang akhir-akhir ini telah mengkhawatirkan banyak hal.

“Jika 2018 telah membuat anda kewalahan dengan keadaan dunia, buku ini menawarkan kerangka yang bermanfaat untuk memproses berita dan memikirkan tantangan yang kita hadapi,” ujar Gates.

5. The Headspace Guide to Meditation and Mindfullness, penulis Andi Puddicombe

Menurut Bill Gates, buku ini adalah pengantar sempurna untuk meditasi. Ini merupakan bagian otobiografi yang menjabarkan perjalanan penulis sendiri untuk menjadi biksu Buddha dan menawarkan teknik meditasi sederhana yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres.

“Saya yakin bagi yang masih berusia 25 tahun akan mengejek tentang hal ini, tetapi saya dan istri saya benar-benar telah bermeditasi akhir-akhir ini,” ungkap Bill Gates.

