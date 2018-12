JAKARTA - Forbes merilis daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Menteri Keuangan, Sri mulyani menjadi wanita berpengaruh di dunia peringkat ke-78.

Masuknya Sri Mulyani ini tentu menambah penghargaan yang telah direngkuh sebelumnya, seperti Menteri Keuangan Terbaik Dunia.

Sementara itu, dalam daftar The 22 Most Powerful Female Political and Policy Leaders 2018, Sri Mulyani menempati posisi ke-19.

