JAKARTA - Forbes baru saja merilis daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Dalam versi Forbes, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk ke dalam daftar dengan menduduki peringkat ke-78.

Selain itu, Bendahara Negara tersebut juga masuk ke dalam 22 wanita paling berpengaruh dalam berpolitik dan membuat kebijakan. Jumlah wanita dalam politik dan kebijakan relatif kecil, namun mereka memiliki kekuatan yang cukup besar dan berpengaruh di dunia.

Baca Juga: Daftar Wanita dengan Kebijakan 'Maut', Ada Angela Merkel hingga Sri Mulyani

Menanggapi prestasinya itu, Sri Mulyani enggan berkomentar banyak. Namun yang pasti, kata dia, sebagai Menteri keuangan dirinya akan terus bekerja.

"Yang pasti kita kerja saja terus menerus dengan baik. Fokus," kata dia saat ditemui di Hotel Bidakara, Rabu (5/12/2018).

Adapun dalam daftar 'The 22 Most Powerful Female Political and Policy Leaders 2018', Sri Mulyani menempati posisi ke-19.

Untuk peringkat pertama diduduki Kanselir Jerman Angela Merkel dan posisi dua PM Inggris Theresa May. Sedangkan Managing Director IMF menduduki peringkat ketiga.

Baca Juga: Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dia juga diketahui memiliki prestasi, seperti pada tahun ini menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Luar Negeri pada KTT Pemerintah Dunia untuk upayanya melaksanakan reformasi. Sementara di Bank Dunia, dia menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia dari 2005 hingga 2010, membantu memandu transisi negara dari otokrasi ke demokrasi

Berikut daftar 22 wanita paling berpengaruh dalam berpolitik dan mengeluarkan kebijakan

1. Angela Merke

2. Theresa Ma

3. Christine Lagard

4. US Supreme Court Justice

5. Queen Elizabeth II

6. Ivanka Trump

7. Sheikh Hasina Wajed

8. Jacinda Ardern

9. Carrie Lam

10. Erna Solberg

11. Tsai Ing-Wen

12. Nicola Sturgeon

13. Kolinda Grabar-Kitarovic

14. Elvira Nabiullina

15. Dalia Grybauskaite

16. Liyuan Peng

17. Federica Mogherini

18. Kersti Kaljulaid

19. Sri Mulyani

20. Michelle Bachelet

21. Ana Brnabic

22. Sahle-Work Zewde

(fbn)