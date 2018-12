JAKARTA - PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) melalui anak usahanya PT Sentra Makmur Lines telah membeli satu unit Mother Vessel yang bernama MV Aquarius Ocean berbendera Singapura di akhir November 2018 yang lalu.

Mother Vessel yang memiliki kelas Nippon Kaiji Kyokai memiliki GRT (Gross Register Tonnage) dan NRT (Net Register Tonnage) masing-masing 30.014 ton dan 18.486 ton.

Pembelian Mother Vessel ini bertujuan untuk memperkuat armada yang dibutuhkan oleh TCPI dalam melaksanakan pekerjaan di masa yang akan datang. Pembelian ini dilakukan perseroan karena banyaknya kontrak yang diraihnya.

TCPI perlu mengoperasikan 22 set tug & barges dan 3 floating crane untuk kegiatan transshipment, 125 tug and barges dan 11 mother vessel untuk kegiatan long hauling batu bara, dan 2 mother vessel untuk kegiatan pengangkutan bijih nikel di Sulawesi.

“Oleh karena itu, di bulan Januari 2019, TCPI masih merencanakan untuk membeli Mother Vessel dan Floating Crane masing-masing 1 unit,” kata Direktur Utama Transcoal Pacific Dirc Richard Talumewo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2018).

Berdasarkan kontrak-kontrak yang ada saat ini, volume pekerjaan TCPI untuk pengangkutan batubara adalah 42 juta MT per tahun yang terdiri dari: untuk pekerjaan transshipment adalah sebesar 24 juta MT per tahun dengan nilai kontrak sampai dengan tahun 2021 adalah Rp3 triliun, dan untuk pekerjaan long hauling sebesar 18 juta MT per tahun dengan nilai kontrak sampai dengan tahun 2027 adalah sebesar Rp13,3 triliun, dan untuk pengangkutan bijih nikel sebesar 1,1 juta MT per tahun dengan nilai kontrak sampai dengan tahun 2023 adalah Rp570 miliar.

“Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut di atas, pendapatan TCPI diharapkan akan meningkat secara signifikan yang akan mencapai kurang lebih Rp3 triliun per tahun,” kata dia.

