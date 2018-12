JAKARTA - Berlian 8,5 karat dimodifikasi dengan bantalan serta potongan platinum berbentuk segitiga yang dirancang oleh rumah perhiasan Italia, Bulgari. Perhiasan ini pun dibanderol dengan harga USD2,2 juta per karat atau totalnya USD18,3 juta (setara Rp265,35 miliar, kurs Rp14.500 per USD).

Rumah lelang itu mengatakan, perhiasan tersebut merupakan berlian biru terbaik yang pernah datang ke pasar. Harga premium pembeli dengan estimasi sebesar USD18 juta.

Sementara itu, untuk harga Liontin kalung berwarna merah berbentuk hati dengan kadar emas 15,56 karat lebih dari USD9,5 juta dengan harga USD612,950 per karat.

Menurut data lelang, penjualan total 370 lot berharga lebih dari USD69,2 juta dengan 82,7% lot terjual dan 94,7% berdasarkan nilai. Berlian berwarna dan tak berwarna terjual sangat baik, diikuti dengan perhiasan antik dan modern, emerald dan juga safir Kashmir.

Berikut penjualan teratas yang dirangkum dari Forbes, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Cincin Christie dengan berlian 28,70 karat, dengan bentuk persegi panjang. Cincin ini memiliki kejernihan VVS2 (Very Very Slight Inclusions). Cincin ini berharga USD2 juta dengan harga per karat USD71,516.

Ada juga yang cincin Christie dengan berlian 15,19 karat European-cut D. Cincin berlian flawless ini berharga USD1,7 juta dengan harga per karat USD111,422.

Foxfire Diamond Christie, sepasang anting berlian berbentuk pir ini dengan berlian 37,87 dan 36,80 karat dan berharga USD1,5 juga dengan harga per karat diperkirakan sebesar USD21,060.

Cincin berlian 8,9 karat berbentuk oval yang berwarna kuning ini diperkirakan berharga lebih dari USD1,3 juta dengan harga per karat USD161,743.

Penjualan gelang Balperron mencapai rekor lelang seharga USD852,500 setelah enam menit dilakukannya penawaran.

Karya ini memiliki cerita belakang yang menarik. Karena banyak penelitian yang dilakukan oleh Daphne Lingon, spesialis perhiasan Christie, untuk mendapatkan dokumentasi tentang gelang itu. Dia menemukan gambar gelang di sebuah iklan majalah Vogue 1948.

Hasil yang patut dicatat juga dilaporkan untuk artikel Art D├ęco oleh Cartier, dengan beberapa lot melebihi perkiraan mereka. Ini termasuk aquamarine dan berlian tiara-kalung yang terjual lebih dari delapan kali perkiraan rendahnya, dengan realisasi USD828.500.

