Kenaikan Harga Emas Antam 2018 Tak Seterang 2017

JAKARTA - Harga emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2018 mengalami kenaikan. Kendati demikian, kenaikan tidak seterang yang terjadi di 2017.

Harga emas Antam pada perdagangan Senin 31 Desember 2018 tercatat di level Rp667.000 per gram. Harga emas Antam tercatat naik Rp25.000 per gram atau 3,89% dalam setahun.

Sementara itu, 2017 harga emas Antam naik Rp44.000 per gram atau 7,36% dalam setahun. Harga terakhir 2017 dibanderol Rp642.000 per gram dibandingkan akhir 2016 di level Rp597.000. Demikian seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Sepanjang 2018, terlihat kenaikan harga emas Antam ini bergerak naik-turun. Harga terendah Rp633.000 terjadi pada akhir Januari dan harga tertinggi terjadi pada akhir Oktober yang mencapai Rp673.000.

Seperti diketahui, perdagangan hari ini Senin 31 Desember 2018, Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.283.000 dengan harga per gram Rp641.500. Harga emas 3 gram dibanderol Rp1.903.000 dengan harga per gram Rp634.300.

Harga emas 5 gram bernilai Rp3.155.000 dengan harga per gram Rp631.000. Harga jual emas 10 gram ditetapkan Rp6.245.000 dengan harga per gram Rp624.500 dan harga emas 10 gram dijual Rp6.059.000 dengan harga per gram Rp605.900.

Selanjutnya, harga emas 25 gram Rp15.505.000 dengan harga per gram Rp620.200. Harga emas 50 gram sebesar Rp30.935.000, dengan harga per gram Rp618.700.

Sementara harga emas 100 gram sebesar Rp61.800.000, dengan harga per gram Rp618.000. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp154.250.000, dengan harga per gram Rp617.000. Harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp308.300.000 dengan harga per gram Rp616.600, dan harga emas 1000 gram dihargai Rp616.600.000 dengan harga per gram Rp616.600.

