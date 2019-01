Harga Minyak Naik 2%, Brent Dibanderol USD54,91 per Barel

NEW YORK - Harga minyak naik sekitar 2% dalam perdagangan Rabu, didukung oleh pemulihan pasar saham (Wall Street). Menguatnya harga minyak terjadi ketika masih ada kekhawatiran tentang melemahnya pertumbuhan ekonomi global yang dapat mengganggu permintaan.

Melansir Reuters, Kamis (3/1/209/19), minyak mentah berjangka Brent LCOc1 naik USD1,11, atau 2,1% menjadi USD54,91 per barel, setelah diperdagangkan antara USD52,51 dan USD56,56. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 berakhir USD1,13, atau 2,5%, lebih tinggi pada USD46,54 per barel, setelah mencapai sesi rendah di USD44,35 dan tinggi di USD47,78.

Minyak berjangka didukung oleh pasar ekuitas AS karena indeks saham utama memangkas kerugian sebelumnya. Minyak mentah berjangka baru-baru ini melacak saham di Wall Street, yang pada tahun 2018 mencatat tahun terburuk dalam satu dekade.

Namun, data manufaktur dari China sebelumnya menambah kekhawatiran berkelanjutan tentang perlambatan ekonomi global dan peningkatan output dari negara-negara seperti Rusia.

Aktivitas pabrik China dikontrak untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun pada bulan Desember, menyoroti tantangan yang dihadapi Beijing saat berusaha mengakhiri perang dagang yang memar dengan Washington.

"Kami masih melihat beberapa kelesuan dalam ekonomi China sebagai pertimbangan bearish yang signifikan mengingat fakta bahwa mereka telah menjadi importir minyak mentah terbesar di dunia," Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

Data manufaktur zona euro juga terbukti mengecewakan, karena aktivitas hampir tidak berkembang pada akhir 2018.

Kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi dan kelebihan pasokan menyeret harga minyak lebih tertinggi multi-tahun yang dicapai pada Oktober 2018. Minyak mentah berjangka berakhir di 2018 untuk tahun pertama sejak 2015, dengan WTI merosot 25% dan Brent jatuh 21%.

Produksi Rusia mencapai rekor pasca-Soviet pada 2018, angka menunjukkan pada hari Rabu. Data lain menunjukkan output A.S. mencapai rekor pada Oktober dan Irak mendorong ekspor minyak pada Desember.

Peningkatan produksi serpihan telah membantu menjadikan Amerika Serikat produsen minyak terbesar di dunia, di atas Arab Saudi dan Rusia. Produksi minyak telah atau hampir mencapai rekor tertinggi di ketiga negara.

