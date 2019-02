NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka datar pada perdagangan Senin waktu setempat, karena investor mengambil sikap menunggu terhadap hasil data pertumbuhan pekerjaan AS yang kuat.

Selain itu, pergerakan saham juga dipengaruhi hasil Alphabet. Di mana pekerja memindahkan logo Google selama pembukaan kantor Google Berlin Alphabet yang baru di Berlin, Jerman.

Melansir Reuters, Senin (4/2/2019), Alphabet Inc naik 0,4% dalam perdagangan dan hasilnya akan mengumpulkan pendapatan dari kelompok yang disebut FAANG.

Laporan telah menjadi campuran, dengan Apple Inc dan Facebook memposting hasil kuartalan yang lebih baik dari yang diperkirakan minggu lalu. Sementara Netflix Inc dan Amazon.com memberikan perkiraan kuartal saat ini yang suram.

Adapun indeks utama Wall Street, Dow Jones turun 11 poin atau 0,04%. S&P 500 turun 1,25 poin atau 0,05% dan Nasdaq 100 turun 5,75 poin atau 0,08%.

Namun, indeks bertahan pada level dua bulan mereka, karena tanda-tanda baru kemajuan dalam pembicaraan perdagangan AS-China dan sinyal Federal Reserve tentang perlambatan kenaikan suku bunga menyebabkan napas lega secara kolektif di antara investor yang khawatir tentang pertumbuhan.

"Kami siap untuk minggu nafas. Kami telah mendapatkan katalis Februari yang sangat besar dan itu adalah pertemuan Fed, sekarang kami mencari apa yang dimiliki sisa pendapatan," kata Direktur Pelaksana Perdagangan dan Penjualan Institusional Michael Antonelli.

Tetapi kekhawatiran tetap ada bahwa perlambatan di seluruh dunia dapat melukai penghasilan AS, dengan peringatan dari bellwethers termasuk Caterpillar Inc.

Hampir setengah dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pendapatan kuartal keempat sejauh ini, 70,9% mengalahkan ekspektasi para analis.

Sementara itu, saham Ultimate Software Group Inc melonjak 19%, setelah penyedia perangkat lunak SDM setuju untuk dibeli oleh kelompok investor yang dipimpin oleh Hellman & Friedman dalam kesepakatan USD11 miliar.

Papa John's International Inc melonjak 4,7% setelah investasi USD200 juta oleh hedge fund Starboard Value LP. Gilead Sciences Inc turun 0,5% menjelang laba kuartal keempat yang diperkirakan setelah bel.

