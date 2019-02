NEW YORK - CEO Toys R Us Richard Barry berencana untuk kembali mengembangkan perusahaan mainan di Amerika Serikat (AS). Namun, dia tidak memastikan kapan hal itu akan terjadi.

"Kami memiliki minat yang signifikan tentang cara membawa Toys R Us kembali ke AS," ujar Richard Barry, dikutip dari laman CNN Business, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Perusahaan mainan yang pernah bermasalah tersebut pernah menutup toko terakhirnya di AS. Setelah beberapa bulan, perusahaan mainan tersebut hidup kembali sebagai Tru Kids Brands yang sekarang dimiliki oleh mantan kreditor perusahaan.

Asal tahu saja, lebih dari 700 toko Toys R US yang ada di AS ditutup sejak musim semi lalu. Namun, perusahaan mainan tersebut tetap membuka sebanyak 900 toko mainan yang tersebar di beberapa benua, seperti Eropa, Asia, dan India.

Saat ini, Richard Barry, sebagai pemilik baru perusahaan, memiliki rencana untuk membuka sebanyak 70 toko di beberapa negara di Asia pada akhir tahun ini. Perusahaan mainan tersebut juga merencanakan untuk menggarap pasar di AS, termasuk juga brick-and-mortar stores dan penjualan online, meskipun belum ada kejelasan mengenai kapan peuncuran tersebut akan terjadi.

Barry menambahkan, dirinya sedang membicarakan soal rencana tersebut. “Kami sedang berbicara dengan seluruh rangkaian perusahaan yang berbeda, beberapa pengecer yang ada, dan beberapa perusahaan teknologi,” tambahnya.

Pemilik Tru Kids Brands memenangkan haknya atas Toys R Us pada Oktober lalu. Mereka juga diketahui mengambil alih aset dan merek lainnya dari perusahaan tersebut, seperti Babies R Us, Geoffrey the Giraffe, dan Imaginarium.

Tru Kids Brands pernah bekerjasama dengan Kroger (KR) untuk membuat "Geoffrey's Toy Box" di 600 toko selama liburan. Sebanyak 35 mainan sebagai bentuk promosi perusahaan dengan menampilkan maskot jerapah yang ikonik dari Yoys R Us.

Perusahaan mainan tersebut juga merencakan untuk kembali membuka tokonya di Inggris dan Australia. Pasalnya, perusahaan tersebut sempat menutup operasinya di tahun lalu. Namun, Barry mengatakan, AS merupakan negara terpenting untuk kembali memulai bisnisnya karena AS merupakan awal mula dirintisnya perusahaan tersebut.

Nantinya, Tru Kids Brands akan mempekerjakan eksekutif veteran dari Toys R Us. Perusahaan tersebut akan berkantor pusat di New Jersey.

(fbn)