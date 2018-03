JAKARTA – Toys R Us semakin mendekati ajalnya. Toko mainan tersebut sedang mempersiapkan untuk menjual atau menutup 885 tokonya di seluruh Amerika Serikat.

Pada September tahun lalu, secara resmi perusahaan mengajukan likuidasi lebih dari 700 gerai di AS. Toys R Us telah terbebani utang sejak tahun 2005 dan berjuang untuk bersaing dengan pesaing mainan lainnya.

Banyak penggemar Toys R Us menyadari hal ini, mereka tetap kecewa untuk melihatnya. Pada 1948 di Washington DC, Charles Lazarus membuka toko furnitur bayi yang akan menjadi Toys R Us pertama setelah berkembang menjadi mainan pada tahun 1957.

Pada 1990-an, Toys R Us adalah penjual mainan terbesar di AS, berkembang dengan cepat karena mendorong rantai yang lebih kecil. Namun pada tahun 1998, banyak hal telah berubah, dan Walmart mulai menjual lebih banyak mainan daripada Toys R Us di AS.

Menjelang penutupan toko tersebut, banyak orang yang merasa sedih dan mengungkapkannya di media sosial, seperti:

@VSP710 How Could #ToysRUs end!?!? How !?! (Bagaimana Toys R Us bisa berakhir!?!? Bagaimana!?!)

@DeepCover266 Very sad @ToysRUs is closing. My Family loves going to the stores. My youngest even cried a little before bed last night say he didn't want #ToysRUs to close. #Sad to hear. #Christmas won't be the same. #RIP @ToysRUs (Sungguh sedih bahwa Toys R Us akan tutup. Keluargaku sangat suka pergi ke toko tersebut. Anak bungsu saya bahkan menangis sebelum tidur malam, dia tidak menginginkan Toys R Us tutup. Sedih setelah mendengarnya. Malam Natal tidak akan sama. #RIP Toys R Us)

@angelasalgado316 It is so sad and breaks my heart that #ToysRUs will close down and cease to exist. It will ALWAYS exist in my heart I’ll never forget my mom taking me to Toys R Us to buy me my very first Playstation 1 game. (Driver) that was an AWESOME game. I wish this wasn’t a reality. (Ini sangat menyedihkan dan menghancurkan hatiku sehingga #ToysRUs akan ditutup dan tidak ada lagi. Toys R Us akan selalu ada di hati saya, saya tidak akan pernah melupakan ibu saya saat membawa saya ke Toys R Us untuk membelikan saya permainan Playstation 1 pertama saya. (Driver) itu adalah game yang KEREN. Saya berharap ini tidak menjadi kenyataan.

@guinnessyde #ToysRUs was my happy place as a child. And as a teen. And an adult, And as a dad. NO IM NOT CRYING, YOURE CRYING! (#ToysRUs membuat masa kecilku bahagia. Dan masa mudaku. Dan masa dewasaku. Dan sebagai ayah. Tidak saya tidak menangis, kamulah yang menangis)

@TiffanyPovia914 I DON’T WANT TO GROW UP...I WANT TO BE A TOYS “R” US KID R.I.P. #ToysRUs you were my favorite store when I was a little girl!! (Aku tidak ingin tumbuh..... RIP #ToysRUs toko favorit ketika aku masih gadis kecil!!!)

(rzy)