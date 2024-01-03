Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puji Produksi Mainan Lokal di Demak, Ganjar: Kita Bisa Bersaing

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |10:38 WIB
Puji Produksi Mainan Lokal di Demak, Ganjar: Kita Bisa Bersaing
Ganjar Kunjungi Pabrik Mainan Anak di Demak. (Foto: Okezone.com/MPI)
DEMAK - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan berkunjung ke salah satu pabrik mainan di wilayah Demak, Jawa Tengah.

Mengenakan kemeja putih betuluskan ‘Sat-Set’ Ganjar berkeliling melihat proses di pabrik mainan guna melihat bagaimana memproduksi mainan plastik ini.

Ganjar juga mengelilingi pabrik yang sudah memiliki ribuan pegawai. Dirinya juga berdialog dengan para pegawai yang sedang membuat ataupun mengemas mainan plastik.

Saat berkeliling, Ganjar takjub dengan mainan plastik hasil produksi dari pabrik ini. Ia bilang pabrik tersebut bisa menjadi motor untuk memenuhi kebutuhan mainan bagi anak-anak di Tanah Air.

“Kebutuhan untuk anak-anak dari mainan bisa diproduksi dari dalam negeri,” kata Ganjar saat berkunjung ke pabrik mainan JSP, Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Menurut Ganjar, dengan adanya pabrik bisa membuktikan mainan Tanah Air bisa mengembangkan sayapnya di tengah maraknya mainan impor yang masuk sekarang ini.

“Menurut saya ini cara-cara yang bagus karena ternyata banyak mainan-mainan kita juga bisa bersaing,” tegas Ganjar.

Selain bisa memproduksi mainan plastik untuk kebutuhan anak-anak di Tanah Air, pabrik dipandang Ganjar turut menciptakan ekosistem lapangan pekerjaan di wilayah Demak.

