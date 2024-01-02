Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungi Pabrik Mainan Anak, Ganjar: Inovasinya Luar Biasa

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:09 WIB
Kunjungi Pabrik Mainan Anak, Ganjar: Inovasinya Luar Biasa
Ganjar Pranowo Kunjungi Pabrik Mainan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi PT Jaya Setia Plastik, turut Kecamatan Karanganyar, Demak, pada Selasa (2/1/2024). Pada pabrik yang memproduksi mainan anak itu, ia menemukan miniatur bus bergambar dirinya.

Tiba di lokasi, Ganjar langsung menuju ruang produksi desain. Dia pun mengajak ngobrol karyawan yang khusus mendesain mainan yang diproduksi pabrik tersebut.

Tanpa sengaja, di dalam ruangan terdapat sejumlah mainan anak yang dipajang di rak lemari. Salah satunya adalah mainan bus. Menariknya, mainan bus berwarna dominan merah itu ada gambar wajah Ganjar Pranowo.

"Tahu lagunya kan? Lihat gambarnya. Lihat belakangnya loh," ujar Ganjar sambil menunjukkan mainan bus.

Selanjutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah berkeliling ke tempat produksi mainan. Kontan, hal itu membuat para pekerja heboh ingin meminta salaman dan berswafoto bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
