HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Mainan Lego Ekspansi Bisnis di RI

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:44 WIB
Perusahaan Mainan Lego Ekspansi Bisnis di RI
Lego lakukan ekspansi bisnis di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Salah satu perusahaan mainan anak, Lego, melakukan proses ekspansi di pasar Asia, khususnya Asia Tenggara di Indonesia.

Komitmen perusahaan mainan asal Denmark ini adalah meningkatkan dan mengembangkan pasar Indonesia melalui ekspansi bisnis, serta melanjutkan kerjasama dengan beberapa kemitraan ritel distribusi.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan base production ritel product.

“Kenapa saya memandang Lego merupakan bisnis perusahaan yang tepat memilih Indonesia sebagai base production ritel product, karena memang Indonesia saat ini sudah memiliki investasi pengembangan,” ujar Didi dalam acara pengumuman Lego Group mengenai Rencana Ekspansi di Indonesia dan Pembukaan Toko Terbesar di Asia Tenggara, (21/5/2024).

Didi juga berharap perkembangan perusahaan Lego di Indonesia dapat meningkatkan investasi dalam sumber daya teknologi, sumber daya kapital dan sumber daya manusia.

