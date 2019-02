JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksi pertumbuhan penjualan listrik tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6,40% atau menembus angka 247,3 Terra Watt Hour (TWh). Dengan tingginya penjualan tenaga listrik tersebut dapat menjadi barometer utama tumbuhnya perekonomian dan pembangunan nasional.

"Kalau kita melihat realisasi penjualan tenaga listrik oleh PT PLN dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan terutama dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Secara garis besar, kebutuhan listrik kalau dari realisasi penjualan naik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, dilansir dari laman Kementerian ESDM, Senin, (18/2/2019).

Ego menjelaskan, pada tahun 2015, penjualan tenaga listrik sudah mencapai 213,46 TWh. Penjualan ini bertambah setahun kemudian di tahun 2016 menjadi 221,07 TWh atau tumbuh 3,56%. Kemudian terus menembus angka 232,43 TWh atau naik 5,14% pada tahun 2018.

"Pada tahun 2019 ini, kami (Pemerintah) memproyeksikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terjadi kenaikan sebesar 6,40% atau menembus angka 247,3 TWh," ungkap Ego.

Demi mencapai target tersebut pihaknya masih mengandalkan konsumsi listrik dari sektor industri. "Memang kebutuhan listrik yang besar datang dari industri selain rumah tangga, seperti industri hilirisasi pertambangan maupun listrik yang membutuhkan listrik yang besar," jelas Ego.

Total konsumsi listrik sektor industri sepanjang tahun 2018 mencapai 76,345 TWh atau tumbuh 32,85% dari tahun sebelumnya, yaitu 71,72 TWh. Pertumbuhan ini didapat dari 87.829 pelanggan terdiri dari pelanggan prabayar (23.602) dan pascabayar (64.227).

"Dari tahun ke tahun penjualan listrik didominasi oleh sektor industri yang jumlah pelanggannya sekitar 69.000 atau naik 10.000 dari tahun 2016 ke tahun 2017," tegasnya.

Meningkatnya penjualan listrik dari sektor industri tak lepas dari efisiensi harga listrik. Indonesia masih tergolong menjadi salah satu negara dengan tarif paling kompetitif di wilayah Asia Tenggara.

Data Januari 2019, tarif listrik industri besar di Indonesia, rata-rata sebesar USD7,47 sen per kilo Watt hour (kWh). Tarif ini jauh lebih murah ketimbang Singapura USD 13,15 sen per kWh, Filipina USD 11,19 sen per kWh, Thailand USD 8,07 sen per kWh serta Malaysia 7,61 sen per KWh.

"Tarif listrik Indonesia bagi industri besar di kawasan ASEAN masih jadi primadona," pungkas Ego.

