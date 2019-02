JAKARTA - Harga minyak turun pada akhir perdagangan 21 Februari 2019. Harga minyak turun karena persediaan minyak mentah AS naik tajam pekan lalu, memicu kekhawatiran atas kemungkinan pasokan berlebih.

Baca Juga: Harga Minyak Melonjak Lagi, Kenaikannya Hampir 25% di 2019

Mengutip Xinhua, Jumat (22/2/2019), persediaan minyak mentah komersial AS meningkat 3,7 juta barel dari minggu sebelumnya, AS Administrasi Informasi Energi mengatakan dalam laporan mingguan terbarunya.

Dengan 454,5 juta barel, persediaan minyak mentah AS sekitar 6% di atas rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Intermediate West Texas untuk pengiriman April turun USD0,20 menetap di USD56,96 per barel di New York Mercantile Exchange dan Brent untuk pengiriman April turun USD0,01 menjadi menetap di USD67,07 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)