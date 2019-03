JAKARTA - Taipan Indonesia R Budi Hartono dan Michael Hartono kian berjaya. Buktinya, dia terus naik kelas dalam daftar miliarder Indonesia.

Pada 2019, R Budi Hartono kian berjaya dengan menempati peringkat 54 dari sebelumnya peringkat 75. Kekayannya mencapai USD18,6 miliar. Sementara itu, Michael Hartono berada di peringkat 56 dari sebelumnya 75 denfgan kekayaan mencapai USD18,5 miliar.

Tapi ternyata, tidak hanya mereka yang berhasil naik kelas dalam daftar Billionaires, The Richest People in the World yang dirilis Forbes.

1. Sri Prakash Lohia, naik ke peringkat 200 dari sebelumnya peringkat 228. Kekayannya kini mencapai USD7,3 miliar dari sebelumnya USD7 miliar.

2. Tahir tahun ini menempati peringkat 424 dari sebelumnya di urutan 652. Kekayannya kini mencapai USD4,5 miliar dari sebelumnya USD3,5 miliar.

3. Chairul Tanjung kini berada di peringkat 568 dari sebelumnya di 652. Kekayannya mencapai USD3,7 miliar pada 2019 dari sebelumnya USD3,5 miliar.

4. Prajogo Pangestu menempati peringkat 617 pada 2019 dari sebelumnya di peringkat 822. Kekayannya tahun ini mencapai USD3,5 miliar dari sebelumnya USD2,9 miliar.

5. Low Tuck Kwong menempati peringkat 962 pada 2019 dari sebelumnya peringkat 1.561. Kekayannya kini mencapai USD2,4 miliar dari sebelumnya USD1,5 miliar.

6. Theodore Rachmat naik kelas walau tidak signifikan ke peringkat 1.349 dari sebelumnya 1.394. Kekayannya tidak berubah, tetap USD1,7 miliar

7. Martua Sitorus tahun ini menempati peringkat 1.349 dari sebelumnya 1.650. Kekayannya mencapai USD1,7 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya yangs ebesar USD1,3 miliar.

8. Alexander Tedja naik ke peringkat 1.425 dari sebelumnya di peringkat 1.756. Kekayannya mencapai USD1,6 miliar pada tahun ini, naik dibandingkan sebelumnya yang sebesar USD1,3 miliar.

9. Donald Sihombang merupakan pendatang baru dalam daftar orang terkaya dunia. Dia berada di peringkat 1.605. Kekayannya mencapai USD1,4 miliar

10. Djoko Susanto naik kelas ke peringkat 1.717 dari peringkat sebelumnya 1.756. Kekayannya mencapai USD1,3 miliar, sama seperti tahun lalu

11. Sukanto Tanoto naik ke peringkat 1.717 dari sebelumnya 1.999. Kekayannya mencapai USD1,3 miliar naik USD200 juta dibandingkan tahun sebelumnya USD1,1 miliar.

12. Hary Tanoesoedibjo naik ke peringkat 1.941 pada 2019 dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 1.999. Kekayannya tetap, sebesar USD1,1 miliar.

