JAKARTA - Forbes telah merilis daftar orang terkaya 2019. Tahun ini jumlah miliarder di dunia tercatat menurun.

Ekonomi dan performa pasar saham dianggap sebagai penyebabnya. Setidaknya saat ini terdapat 2.153 miliarder di dunia. Angka ini menurun 55 orang dari tahun lalu.

Berikut fakta yang telah dirangkum Okezone mengenai daftar orang terkaya di dunia, Minggu (10/3/2019):

1. Pendiri dan bos perusahaan ritel online Amazon yakni Jeff Bezos menjadi orang terkaya di planet bumi versi Forbes. Kekayaan Jeff Bezos mencapai USD112 miliar atau setara Rp1.534 triliun (kurs Rp13.700/USD) dan mengalahkan bos Microsoft Bill Gates.

Dengan kekayaan Jeff Bezos mencapai USD112 miliar, Bos Amazon ini semakin jauh meninggalkan kekayaan Bill Gates yang mencapai USD90 miliar. Bill Gates kini menduduki peringkat dua orang terkaya di bumi.

2. Jeff Bezos Punya Duit Rp1.834 Triliun tapi Bill Gates Tetap Jadi Juaranya, Kok Bisa?

Meski perbedaan kekayaan Bill Gates dengan Jeff Bezos sangat jauh, tetapi Bill Gates memenangkan gelar orang terkaya di dunia sebanyak 10 kali sejak Forbes merilis daftar orang terkaya dunia pada 2001.

Selain kedua nama orang ini, ada nama Warren Buffett Carlos Slim Helu yang pernah menjadi orang terkaya di dunia.

Bill Gates mendapat gelar orang terkaya di dunia sebanyak 10 kali. Mulai tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

3. Jika kaum adam diwakili oleh Jeff Bezos, untuk kaum hawa diwakili oleh Alice Walton sebagai wanita terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai USD46 miliar atau setara Rp630,2 triliun.

Alice Walton adalah putri tunggal pendiri Walmart Sam Walton. Peringkat Alice naik satu tempat ke nomor 16 daftar orang terkaya di dunia.

Kekayaan Alice meningkat berkat kenaikan 43% dari nilai saham Walmart. Hal ini membuat kekayaannya melonjak dari USD33,8 miliar menjadi USD46 miliar sepanjang tahun lalu.

4. Wanita lain yang menjadi kaya berkat teknologi adalah co-CEO Oracle Safra Catz yang menggantikan Larry Ellison.

Larry Ellison adalah pendiri sekaligus CEO Oracle mengundurkan diri. Safra menjadi miliarder baru dalam daftar orang terkaya 2019. Safra memiliki kekayaan USD1 miliar.

5. Kylie Jenner menjadi anak muda terkaya saat ini. Dia meraup sukses besar dengan bisnis kosmetik yang digagasnya.

Dia masuk daftar pengusaha muda yang sukses meraup USD1 miliar atau Rp14 triliun di usia yang masih sangat belia.

6. Pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), R Budi Hartono dan Michael Hartono kian berjaya. Buktinya, kekayannya selalu naik tajam dalam tiga tahun terakhir ini.

Duo bersaudara ini pun selalu menyabet status paling kaya di Indonesia. Keduanya juga selalu naik kelas dalam daftar orang terkaya dunia atau Billionaires, The Richest People in the World yang dirilis Forbes.

