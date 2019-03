JAKARTA - Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal pemerintah sendiri pada awal menjabat berjanji untuk fokus pada belanja yang produktif seperti infrastruktur.

Seharusnya yang harus terus didorong adalah belanja produktif. Sebab dengan belanja produktif manfaatnya bisa langsung terasa ke ekonomi negara.

"Di awal, pemerintahan kan janji bahwa APBN akan diarahkan untuk belanja infrastruktur yang produktif," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Baru Kerja, CPNS Juga Naik Gaji

Menurut Bhima, kenaikan gaji PNS ini juga amat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagaimana tidak, pada 2019 ini belanja pegawai mengalami kenaikan hingga 22%.

Sementara itu, belanja barang juga ikut mengalami kenaikan pada tahun ini. Berdasarkan yang ia miliki, belanja barang mengalami kenaikan hingga 18,4%.

"Pada periode anggaran 2017-2019 faktanya jelang Pemilu 2019 belanja belanja pegawai justru naik 22% dan belanja barang naik 18.4% dalam periode yang sama," jelasnya.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Belum Layak Diberikan, Ini Penjelasannya

Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan belanja modal yang turun 9,25%. Padahal belanja modal adalah salah satu hal yang perlu di dorong untuk mendapatkan APBN yang berkualitas.

"Sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur turun -9.25%. Ini kan populis banget. Karena kejar suara pemilu. Artinya komitmen awal pemerintah melakukan reformasi struktural dipertanyakan," jelasnya.

Oleh karena itu lanjut Bhima, dirinya memandang jika kenaikan gaji PNS belum tepat untuk dilakukan. Apalagi PNS pada saat ini dinilainya sudah cukup sejahtera.

"Betul belum pas apalagi sudah ada gaji ke 13 dan 14 yang dimajukan ke April," ucapnya.

(fbn)