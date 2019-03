JAKARTA - Setelah merampungkan akuisisi 21st Century Fox senilai USD72 miliar atau Rp1.000 triliun (kurs Rp14.000 per USD), CEO Disney Bob Iger langsung mengirimkan memo internal untuk karyawannya berjudul “A Historic Day for Our Company”.

Dalam memo tersebut, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah rencana Bob Iger untuk Disney di masa depan. Dia menekankan pada fokusnya membangun model bisnis yang langsung bersentuhan dengan konsumennya, dan bersaing dengan pemain yang mendominasi sekarang ini, Netflix dan Amazon.

Dia juga menyinggung soal tantangan yang dihadapi sekarang ini, yakni untuk menyatukan Disney dan Fox .

"Proses integrasi kita memasuki tahap evolusi. Di mana sejumlah bisnis akan memiliki dampak lebih besar daripada yang lain," ungkap Iger dilansir dari deadline.

Dia menjelaskan, Disney selalu memiliki cita-cita yang besar. Pihaknya, tidak pernah puas dengan yang dicapainya sekarang ini.

"Perusahaan akan melakukan transformasi dan mengambil keuntungan dari tren yang terjadi di konsumen serta mengikuti perkembangan teknologi saat ini," kata dia.

"Akuisisi atas 21st Century Fox didorong atas keyakinan langkah ini adalah langkah yang tepat untuk membangun bisnis lebih hebat lagi, juga brand francshise dan talent akan mengikuti kita dengan lebih cepat. Lebih tinggi dan lebih cepat, khususnya ketika kita membangun hubungan langsung dengan konsumen," jelas dia.

(kmj)