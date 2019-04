CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu Amerika Serikat (AS). Hal tersebut karena logam mulia disimpan di bawah tekanan oleh dolar AS yang menguat serta kenaikan dalam indeks saham AS.

Melansir Xinhua, Jumat (5/4/2019), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD1 atau 0,08% menjadi USD1.294,30 per ons. Indeks dolar AS yang mengukur dolar terhadap enam mata uang lainnya naik 0,22% menjadi 97,32.

Emas biasanya bergerak berlawanan dengan dolar. Artinya jika dolar menguat, emas berjangka akan jatuh. Sebab emas dihargai dalam dolar, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average menambahkan 155,76 poin atau 0,59% pada 1840 GMT. S&P 500 juga mengikuti kenaikan Dow. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, investor dapat berhenti membeli aset safe-haven, seperti emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 0,18% atau 0,12% menjadi menetap di USD15,084 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli melonjak USD30,30 atau 3,47% menjadi ditutup pada USD904,50 per ounce.

