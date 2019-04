JAKARTA - PT KAI menyebut lebih dari 90% tiket kereta api jarak jauh tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur ludes terjual. Hal ini lantaran masyarakat memanfaatkan libur pemilu untuk bepergian. Kepala Humas Daop 1 PT KAI Eva Chairunissa mengatakan, hingga kemarin pihaknya mencatat beberapa perjalanan telah penuh. Stasiun Gambir, Jakarta Pusat misalnya untuk pemberangkatan pada 16 April dari 17.450 tiket yang di - siapkan sebanyak 16.844 tiket atau 96% habis terjual.

Untuk keberangkatan hari ini, dari 18.018 tiket yang sediakan, kata dia, tiket yang terjual mencapai 14.968 atau sekitar 83%. “Okupansinya cukup tinggi. Sejak sepekan la - lu kami melihat ada peningkatan, grafik pemesanan tinggi,” katanya kemarin.

Kondisi yang sama juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menurut Eva, untuk pemberangkatan pada 16 April, dari 20.602 tiket yang disiapkan, tercatat 19.154 tiket atau 93% telah terjual. Begitu juga untuk keberangkatan hari ini, dari 20.566 tiket yang sediakan, sebanyak 19.588 tiket atau 95% habis terjual.

“Jumlah tiket yang terjual tersebut akan terus bertambah sejalan dengan ketersediaan tempat duduk yang masih ada. Pembelian tiket masih dapat dilakukan hingga menjelang keberangkatan kereta pada tanggal dan jam yang diinginkan calon pengguna jasa,” kata Eva.

Eva menegaskan, untuk pembelian on the spot , selama tiket masih tersedia calon penumpang bisa membeli langsung 30 menit sebelum keberangkatan kereta. Adapun mengantisipasi membeludaknya penumpang menjelang libur panjang long weekend pada 19 April, daop 1 PT KAI menyiapkan 11 kereta tambahan dengan menyiapkan 5.512 tempat duduk per harinya.

“Delapan KA diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan tiga KA diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan tujuan Bandung, Cirebon, Kutoarjo, Yogyakarta, dan Solo,” kata Eva.

Untuk KA reguler, Eva mengatakan, pihaknya menyediakan 34.804 tempat duduk dari 58 kereta api yang berangkat baik dari Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen. Rinciannya, 32 kereta berangkat dari Stasiun Gambir dengan 15.286 tempat duduk.

Sedangkan dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 26 kereta dengan 19.518 tempat duduk. “Ketersediaan tempat duduk di dua stasiun mulai pada 15-21 April 2019 mencapai 76%. Sedangkan untuk 16-18 April 2019 sudah melebihi 90%. Sementara untuk 19 April tersisa sekitar 20% dari total tempat duduk yang disediakan,“ ungkapnya. Salah seorang masyarakat, Berry Prasetyo, 29, memilih menggunakan mobil pribadi untuk kembali ke kampungnya karena tiket kereta habis. “Tiket habis. Jadi bawa kendaraan sendiri,” ucapnya.

Senada, Guritno, 35, warga Bandung, Jawa Barat ini, mengaku memilih menggunakan travel. Tiket kereta yang tak tersedia untuk berangkat ke Bandung membuat dirinya terpaksa menggunakan travel bersama istri dan anaknya.

“Kalau untuk tiket pulang, saya sudah dapat,” ujar Guritno. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai, penuhnya kereta api menunjukkan ekonomi masyarakat mulai meningkat. “Sekalipun harga kereta mahal, tapi banyak yang beli. Ini menandakan ekonomi masyarakat kita sudah mampu,” kata Djoko.

(Yan Yusuf)

(kmj)