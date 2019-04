JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) meluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbarunya, yaitu BYD e6 A/T dan Tesla Model X 75D A/T. Kendaraan ini akan digunakan untuk pelayanan Blue Bird dan Silver Bird, yang akan sedia melayani masyarakat Indonesia pada Mei 2019.

Acara peluncuran mobil taksi listrik Blue Bird dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan jajaran kementerian lainnya.

Selain itu, taksi listrik ini mencetak sejarah di industri transportasi Indonesia. Di mana Museum Rekor Indonesia (MURI) akan memberikan penghargaan kepada Blue Bird sebagai penyedia taksi listrik yang pertama di Indonesia.

Presiden Direktur Blue Bird Group Holding Noni Pumomo mengatakan, pihaknya sangat bangga menjadi pionir dalam menghadirkan kendaraan listrik di industri transportasi Indonesia.

"Sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar yang telah melayani masyarakat Indonesia Iebih dari 46 tahun, Blue Bird terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru, sehingga Blue Bird dapat menjadi penyelenggara angkutan taksi terdepan di Indonesia," ujarnya di Kantor Bluebird Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Akuisisi Shuttle Bus Cititrans, Blue Bird Rogoh Rp115 Miliar

Dia menuturkan, melalui terobosan inovasi dari kendaraan listrik ini, Blue Bird tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Iayanan dan kenyamanan bagi pelanggan, namun juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan, khususnya peningkatan kualitas udara di Jakarta.

"Hal ini kami yakin akan terwujud dimulai dengan langkah awal, yaitu kehadiran 25 unit BYD dan 4 unit Tesla di jajaran produk Blue Bird dan Silver Bird," tutur dia.

Selain itu, Blue Bird juga menggandeng World Wide Fund for Nature (WWF) dan Jagha Bumi dalam mengadakan program One Ride One Seed, di mana setiap satu penumpang dari kendaraan taksi listrik Bluebird dan Silver Bird akan turut berkontribusi terhadap ditanamnya satu pohon di area aliran sungai Ciliwung dan di area tengah Jakarta.

"Program One Ride One Seed ini akan diselenggarakan muIai Juni 2019 dengan target lebih dari 2.000 pohon tertanam," katanya.

Baca Juga: Blue Bird Bikin Anak Usaha Baru, Investasinya Rp400 Miliar

Sementara itu, Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono menyatakan, selain dukungan dalam bidang pelestarian lingkungan, pengoperasian mobil bertenaga listrik ini juga memberikan nilai tambah dalam kaitan dengan program ketahanan dan bauran energi nasional.

"Program pengurangan penggunaan dan subsidi BBM, serta program pengurangan emisi gas buang yang dilaksanakan pemerintah," kata dia.

Adrianto menjelaskan, dengan rencana pengoperasian sebanyak 200 mobil listrik hingga tahun 2020, Blue Bird akan menghilangkan 434,095 kg emisi CO2 atau konsumsi BBM sebanyak 1.898.182 liter.

"Dan penambahan 2.000 unit mobil listrik pada periode tahun 2020-2025 akan menghilangkan 21.704.760 kg emisi CO2 atau setara dengan konsumsi BBM sebanyak 94.909.091 liter," ungkap dia.

(fbn)