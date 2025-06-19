Blue Bird Bagikan Dividen Rp300,2 Miliar, Dibayar Juli 2025

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengumumkan pembagian dividen tunai Rp300,2 miliar. Jumlah ini setara Rp120 per saham, yang bakal dibayarkan sebelum pertengahan Juli 2025.

Keputusan ini diambil usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini.

“Jumlah ini adalah 51% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024,” kata Direktur Utama BIRD, Adrianto (Andre) Djokosoetono, Kamis (19/6/2025).

1. Jadwal Pembayaran Dividen BIRD

Sesuai jadwal manajemen, dividen ini menjadi hak investor yang namanya tercatat sebagai pemegang saham paling lambat pada 2 Juli 2025.

Adapun pembayaran dividen BIRD dijadwalkan pada 11 Juli 2025.

2. Kinerja Keuangan Blue Bird

Selama 2024, Perseroan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp5 triliun, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba bersih Bluebird tembus Rp593 miliar lebih, alias naik 28 persen dari tahun sebelumnya.