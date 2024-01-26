Progres Proyek Blue Bird di IKN

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengungkapkan progres proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Di mana Blue Bird menginvestasikan Rp250 miliar untuk pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik.

Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono mengatakan, dana investasi akan dialokasikan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh.

“Ada infrastrukturnya, prasarana, dan sarana. Itu sudah kami mulai bertahap, yang pasti (dioperasikan) sebelum IKN diresmikan. Kami akan mendekatkan operasional di sana,” kata Adrianto dalam Media Gathering di Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

Andre mengungkapkan, persiapan perseroan terkait pengembangan tersebut sudah dilakukan sejak sekarang. Di samping itu, perseroan juga sudah memiliki rencana pengadaan armada, terkait merek mobil apa yang akan digunakan untuk operasional di IKN.

“Sudah ada tapi belum bisa saya jawab karena belum diresmikan,” imbuh pria yang akrab disapa Andre itu. Ke depan, lanjut Andre, perseroan akan terus melakukan visibility testing untuk memperbanyak jenis kendaraan yang bisa digunakan di kawasan IKN.

Sebagai informasi, keputusan investasi perseroan sejalan dengan komitmen BIRD untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan dan menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan melalui visi keberlanjutan 50:30, yaitu upaya pengurangan hingga 50% emisi karbon dan buangan perseroan pada tahun 2030.