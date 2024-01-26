Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Progres Proyek Blue Bird di IKN

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:35 WIB
Progres Proyek Blue Bird di IKN
Progres Proyek Blue Bird di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengungkapkan progres proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Di mana Blue Bird menginvestasikan Rp250 miliar untuk pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik.

Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono mengatakan, dana investasi akan dialokasikan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh.

“Ada infrastrukturnya, prasarana, dan sarana. Itu sudah kami mulai bertahap, yang pasti (dioperasikan) sebelum IKN diresmikan. Kami akan mendekatkan operasional di sana,” kata Adrianto dalam Media Gathering di Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

Andre mengungkapkan, persiapan perseroan terkait pengembangan tersebut sudah dilakukan sejak sekarang. Di samping itu, perseroan juga sudah memiliki rencana pengadaan armada, terkait merek mobil apa yang akan digunakan untuk operasional di IKN.

“Sudah ada tapi belum bisa saya jawab karena belum diresmikan,” imbuh pria yang akrab disapa Andre itu. Ke depan, lanjut Andre, perseroan akan terus melakukan visibility testing untuk memperbanyak jenis kendaraan yang bisa digunakan di kawasan IKN.

Sebagai informasi, keputusan investasi perseroan sejalan dengan komitmen BIRD untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan dan menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan melalui visi keberlanjutan 50:30, yaitu upaya pengurangan hingga 50% emisi karbon dan buangan perseroan pada tahun 2030.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement