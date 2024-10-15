Bayar Taksi Kini Bisa Pakai QRIS

JAKARTA - Pelanggan Blue Bird kini bisa melakukan transaksi bayar melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hal ini setelah Blue Bird menjalin kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Melalui kerjasama ini, kini telah tersedia sistem pembayaran digital QRIS di lebih dari 17.500 armada Blue Bird.

Sebagai upaya dalam memudahkan sistem pembayaran, Blue Bird kini menyediakan sistem transaksi non-tunai atau cashless bagi para penggunanya melalui layanan QRIS yang tersedia dalam aplikasi Wondr by BNI. Langkah ini diambil oleh kedua perusahaan melihat dari jumlah penggunaan transaksi dengan QRIS yang terus meningkat sampai sekarang.

“Saat ini kami juga cukup senang dengan perkembangan yang sudah ada, tadi disebutkan melalui QRIS, melalui Wondr by BNI, tadi saya dikasih kisi-kisi kenaikannya itu dari Bulan Juli sampai dengan sekarang, naiknya lebih dari 20 kali lipat,” ujar Senior Executive Vice President Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan pada acara Peluncuran QRIS Kolaborasi BNI dan Blue Bird Selasa, (15/10/2024).

Pembayaran non-tunai dengan QRIS BNI ini telah diterapkan untuk layanan taxi reguler dan Cititrans, yaitu layanan antar kota milik Bluebird.

“Saat ini masih di taxi, tapi untuk di outlet Cititrans ya, pembelian tiket juga sudah bisa,” ujar Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Djokosoetono.