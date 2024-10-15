Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bayar Taksi Kini Bisa Pakai QRIS

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:26 WIB
Bayar Taksi Kini Bisa Pakai QRIS
Kerjasama BNI-Blue Bird. (Foto: Okezone.com/Rasya)
A
A
A

JAKARTA - Pelanggan Blue Bird kini bisa melakukan transaksi bayar melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hal ini setelah Blue Bird menjalin kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Melalui kerjasama ini, kini telah tersedia sistem pembayaran digital QRIS di lebih dari 17.500 armada Blue Bird.

Sebagai upaya dalam memudahkan sistem pembayaran, Blue Bird kini menyediakan sistem transaksi non-tunai atau cashless bagi para penggunanya melalui layanan QRIS yang tersedia dalam aplikasi Wondr by BNI. Langkah ini diambil oleh kedua perusahaan melihat dari jumlah penggunaan transaksi dengan QRIS yang terus meningkat sampai sekarang.

“Saat ini kami juga cukup senang dengan perkembangan yang sudah ada, tadi disebutkan melalui QRIS, melalui Wondr by BNI, tadi saya dikasih kisi-kisi kenaikannya itu dari Bulan Juli sampai dengan sekarang, naiknya lebih dari 20 kali lipat,” ujar Senior Executive Vice President Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan pada acara Peluncuran QRIS Kolaborasi BNI dan Blue Bird Selasa, (15/10/2024).

Pembayaran non-tunai dengan QRIS BNI ini telah diterapkan untuk layanan taxi reguler dan Cititrans, yaitu layanan antar kota milik Bluebird.

“Saat ini masih di taxi, tapi untuk di outlet Cititrans ya, pembelian tiket juga sudah bisa,” ujar Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Djokosoetono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148752/rupst_blue_bird-4nSU_large.jpg
Blue Bird Bagikan Dividen Rp300,2 Miliar, Dibayar Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/278/3122352/blue_bird-Wpjy_large.jpg
Bos Bluebird Beri Sinyal Tebar Dividen hingga Rencana Tambah 1.000 Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991483/blue-bird-siapkan-10-bus-khusus-untuk-mudik-lebaran-2024-cek-rutenya-WZa7vJU9LT.jpg
Blue Bird Siapkan 10 Bus Khusus untuk Mudik Lebaran 2024, Cek Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/622/2974466/mnc-bank-blue-bird-berikan-kiat-pengelolaan-uang-ke-isteri-pengemudi-OYcI5XCRdZ.jpg
MNC Bank-Blue Bird Berikan Kiat Pengelolaan Uang ke Isteri Pengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/470/2960729/progres-proyek-blue-bird-di-ikn-s1hp1b4f1C.jfif
Progres Proyek Blue Bird di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/320/2960520/taksi-listrik-kurangi-2-600-ton-emisi-karbon-6WHqQnpsvd.jpg
Taksi Listrik Kurangi 2.600 Ton Emisi Karbon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement