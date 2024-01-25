Taksi Listrik Kurangi 2.600 Ton Emisi Karbon

JAKARTA – Bluebird mengurangi 2.600 ton emisi karbon melalui armada listrik miliknya. Saat ini, Bluebird telah mengoperasikan lebih dari 200 armada taksi listrik, 3.200 armada CNG, serta menggunakan panel surya sebagai alternatif energi bersih.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bluebird untuk dapat mengurangi hingga 50% emisi karbon dan limbah operasional pada tahun 2030 seperti yang tercakup dalam Visi Keberlanjutan 50:30. Demikian dilansir dari keterangan Blubird, Kamis (25/1/2024).

BACA JUGA: Ini Cara Tekan Emisi Karbon

Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut, Bluebird melakukan berbagai inisiatif melalui tiga pilar utama, yaitu BlueSky, BlueLife, dan BlueCorps. BlueSky adalah komitmen terhadap lingkungan, BlueLife merupakan komitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan BlueCorps yang menjadi komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.