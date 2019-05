JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih rendah pada akhir perdagangan 1 Mei 2019, karena para pedagang memilih beralih ke penjualan teknis (technical selling) setelah kenaikan di sesi sebelumnya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD1,5 atau 0,12%, menjadi menetap di USD1.284,2 per ounce, dilansir dari Antaranews, Kamis (2/5/2019).

Namun, penurunan emas lebih lanjut dibatasi oleh pelemahan greenback. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,22% menjadi 97,31 pada pukul 17.30 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 25,5 sen AS atau 1,7%, menjadi menetap di USD14,729 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD14,3 atau 1,6%, menjadi ditutup pada USD877,4 per ounce.

(kmj)