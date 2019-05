JAKARTA - Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan satu arah saat musim mudik Lebaran 2019. Hal ini bertujuan untuk memperlancar arus kendaraan saat mudik maupun balik lebaran.

Kepala Sub Bidang Operasional dan Pemeliharaan II Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Joko Santoso mengatakan, pemberlakukan satu jalur ini merupakan usulan dalam menghadapi musim mudik Lebaran ini. Sebab menurutnya, pada tahun lalu penerapan one way ini terbukti sukses memecah kemacetan.

Pada tahun lalu sendiri sebenarnya pemerintah juga sudah memberlakukan satu arah pada jalan tol Trans Jawa. Namun hanya tol Trans Jawa yang fungsional saja yang diberlakukan satu jalur ini.

Sebut saja seperti ruas tol Pemalang-Batang. Kemudian, dilanjutkan dengan sistem one way dari Batang hingga Semarang.

“One way memang kita sudah rapatkan dengan dipimpin pak Menteri Perhubungan (Menhub). Bahwasannya secara teknis diusulkan one way sistem karena melihat kesuksesan tahun lalu,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Jika nantinya disetujui, seluruh kendaraan yang menuju ke arah Jawa akan berlaku satu arah. Sedangkan arah sebaliknya diproyeksikan untuk melewati jalan arteri.

“Ini karena tahun lalu waktu jalan tol difungsikan secara fungsional hanya diarahkan ke arah Jawa. Sementara sebaliknya enggak sehingga kapasitas jalannya memadai,” katanya.

Menurut Joko, usulan itu sendiri saat ini terus dimatangkan. Namun pemerintah sendiri berencana memberlakukan sistem oneway ini selama tiga hari tiga malam.

“Waktunya 24 jam dari keputusan rapat kemarin. Saat ini direncanakan masih 24 jam tapi kita masih tunggu pak Menhub,” ucapnya.

