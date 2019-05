JAKARTA - Harga minyak dunia ditutup pada level terendah dalam lebih dari sebulan pada akhir perdagangan 7 Mei 2019, karena keraguan baru atas kesepakatan perdagangan Amerika Serikat (AS) - China memicu kekhawatiran tentang pertumbuhan global dan ekspektasi bahwa stok minyak mentah AS bisa mencapai tertinggi baru 19-bulan.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun USD1,36 atau 1,9%, menjadi ditutup pada USD69,88 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni turun USD0,85 atau 1,4%, menjadi menetap pada USD61,40 per barel di New York Mercantile Exchange.

Posisi penutupan tersebut merupakan harga terendah untuk Brent sejak 4 April dan WTI sejak 29 Maret, dilansir dari Antaranews, Rabu (8/5/2019). Persediaan minyak mentah AS telah naik ke level tertinggi sejak September 2017 dan diperkirakan akan menambahkan 1,2 juta barel pekan lalu, menurut para analis dalam jajak pendapat Reuters.

Polling itu dilakukan menjelang laporan mingguan dari American Petroleum Institute (API), sebuah kelompok industri, pada Rabu pukul 16.30 waktu setempat (20.30 GMT) dan dari Badan Informasi Energi AS (EIA) pada pukul 10.30 waktu setempat.

Sementara itu, produksi minyak mentah AS diperkirakan akan naik ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 12,5 juta barel per hari (bph) pada 2019 dari rekor 11,0 barel per hari pada 2018, menurut Prospek Energi Jangka Pendek EIA.

