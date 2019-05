JAKARTA - Lebaran idul fitri tinggal menghitung hari. Biasanya masyarakat sudah mulai menyiapkan keperluan lebaran sejak jauh-jauh hari termasuk diantaranya adalah pakaian baru.

Untuk membeli perlengkapan lebaran belanja lewat e-commerce atau belanja online bisa dijadikan alternatif oleh masyarakat. Sebab kalian tidak perlu untuk jauh-jauh dan repot-repot keluar rumah karena dengan mengeluarkan handphone sudah bisa berbelanja.

Selain itu metode pembayarannya pun semakin mudah. Apalagi sudah banyak aplikasi pembayaran digital yang berkembang di Indonesia seperti Gopay, Ovo, LinkAja dan sebagainya.

Tak hanya itu, dompet digital ini juga bisa digunakan untuk belanja secara offline. Karena banyak merchant juga yang menawarkan promo menarik dengan pembayaran metode digital ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa aplikasi pemayaran berebasis digital yang ada di Indonesia.

1. Dana

Platform ini dibuat di Indonesia, oleh orang Indonesia dan untuk orang Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri. Dompet digital ini sudah terintegrasi dengan Sistem Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga proses pendaftaran dan juga verifikasi akun terjadi sangat cepat, bahkan bisa dalam hitungan detik.

Saat ini Dana menggunakan konsep Open Platform yang terhubung dengan layanan transaksi digital lain seperti TIX.ID, Ramayana, BBM dan KFC.

2. Espay





Espay sendiri memang sistem pembayaran digital baru milik PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) yang disebut Espay. Sistem pembayaran digital ini menawarkan solusi pembayaran dan pembelian biller (PPOB Biller), solusi Know Your Costumer (Espay CDD) lewat layanan name screening, dan solusi portal maskapai penerbangan dalam melakukan penjualan tiket kepada agen travel (Espay Travel).

Kemudian solusi pengumpulan dana tunai dan pembayaran elektronik untuk distributor kepada retailer (Espay Collection), solusi pembayaran elektronik secara business to business (Espay B2B), solusi notifikasi dan marketing (Espay SMS Gateway), solusi penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi untuk UMKM (Kasir.ID), solusi penagihan (Tagih.ID), serta solusi layanan keuangan digital dan laku pandai (Saldomu).

Untuk melengkapi pelayanannya, PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) menggandeng PT Bank BTPN Tbk untuk mempermudah transaksi belanja daring (e-commerce). Kerja sama itu berupa penambahan channel mobile banking Jenius milik BTPN ke dalam fitur Espay, platform payment gateway andalan PT PLUS.

Biaya transaksi Espay pun terjangkau. Channel Jenius di platform Espay misalnya, hanya dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) 1,5% ditambah Rp1.000. Biaya itu dikenakan per transaksi.

3. Gopay





Dengan menggunakan Gopay sendiri anda bisa melakukan belanja online. Pasalnya, dalam aplikasi Gojek, anda bisa belanja dengan menggunakan GoMart ataupun GoShop degan mentode pembayaran Gopay.

Gopay sendiri saat ini sudah lebih dahulu menciptakan lesscash society melalui promo yang ditawarkannya. Mayoritas dari pengguna layanan antar jemput ojek daring, Gojek pasti memiliki akun gopay dan secara aktif menggunakannya

Pasalnya melalui Gopay tarif untuk setiap perjalanan menggunakan Gojek menjadi lebih murah. Belum lagi ditambah dengan adanya diskon-diskon tarif yang tentunya akan lebih memanjakan penggunanya.

4. LinkAja





LinkAja yang merupakan aplikasi pembayaran digital milik BUMN baru akan diresmikan pada hari ini saat ibadah salat taraweh. LinkAja sendiri diproyeksikan untuk menyaingi Gopay hingga Dana.

LinkAja yang merupakan dompet elektronik untuk menyimpan saldo harus ditransfer dari bank yang dimiliki pengguna. Namun kini dapat disinkronkan dengan rekening pengguna

LinkAja juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya dengan melakukan pembayaran pulsa, hingga belanja lewat online shop.

5. Ovo

Ovo sendiri merupakan aplikasi pemayaran digital kedua yang bisa anda gunakan untuk belanja online. Pasalnya, Ovo ini sudah bekerejan sama dengan berbagai maam merchant dari mulai makanan, fashion, beauty, entertaiment hingga transportasi.

Selain itu penggunaanOvo juga bisa menguntungkan kalian. Sebab biasanya Ovo ini memberikan berbagai macam cashback.

(rhs)